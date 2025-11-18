Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Multan a Mifel, Banco Base y Finsus por deficiencias en prevención de lavado de dinero

La CNBV multó a los dos bancos y la Sofipo por 37.7 millones de pesos por incumplir en diversas normas de prevención de lavado de dinero.
mar 18 noviembre 2025 07:10 PM
bancos sanciones lavado de dinero
Mifel fue el banco que más sanciones tuvo por deficiencias en la prevención de lavado. (Andrzej Rostek/Getty Images)

Banco Mifel, Banco Base y Finsus acumularon multas por más de 37.7 millones de pesos por diversos incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este martes el listado de sanciones contra las instituciones financieras en las que destacan 30 sanciones contra Mifel, de las cuales 23 tienen que ver con deficiencias en la prevención de lavado.

Publicidad

El banco que dirige Daniel Becker acumuló sanciones por 21.4 millones por este concepto mientras que Banco Base recibió cuatro multas por casi ocho millones de pesos.

Para el caso de Finsus, una de las Sofipos más grandes del sistema que busca convertirse en banco, el regulador impuso 14 sanciones relacionadas con prevención de lavado, las multas suman un total de 8.2 millones de pesos.

CI Casa de Bolsa y Bineo también reciben sanciones

La Casa de Bolsa del extinto CI Banco recibió cuatro multas que juntas ascienden a 3.4 millones de pesos.

Una de las multas fue porque no proporcionó documentación en el tiempo y forma que establece la autoridad, una multa fue por no enviar estados de cuenta a clientes, otra por no vigilar el cumplimiento de los contratos.

Las multas están sujetas a impuganción y los hechos fueron en 2022.

Para el caso de Bineo, el banco digital que Banorte vendió a Klar, la multa ascendió a 3.25 millones de pesos porque en febrero y marzo de 2024 reportó un capital neto menor a lo que establece la ley. Esta sanción también puede ser impugnada.

Publicidad

Tags

Lavado de dinero Comisión Nacional Bancaria y de Valores Sociedades-Financieras-Populares.Finsus Banco Base

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad