El peso sube levemente en medio de cautela por datos económicos de EU

La moneda doméstica cotizó en 18.32 unidades por dólar, con una ganancia de 0.08% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

"Hoy, el peso se favorece de un menor nerviosismo en el mercado, mientras los operadores esperan conocer los datos económicos de EU, que podrán proveer mayor claridad para las expectativas de política monetaria de la FED, por parte de los inversores", destacó Monex en un reporte.

Los inversores aguardan la divulgación de cifras macroeconómicas oficiales estadounidenses luego del cierre del gobierno más largo en los registros, con especial atención en el informe de empleo de septiembre previsto para esta semana.

Además, la Fed divulga más tarde en la jornada las minutas de su último encuentro, donde decidió un recorte de tasas de 25 puntos base.

