Trump dice que iniciaron entrevistas para elegir al próximo presidente de la Fed

"Tenemos algunos nombres sorprendentes y tenemos algunos nombres estándar de los que todo el mundo está hablando", dijo Trump cuando se le preguntó sobre la búsqueda durante una comparecencia en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, que está de visita en el país.

"Puede que vayamos por el camino estándar. Está bien, de vez en cuando, ser políticamente correcto. Pero tenemos grandes nombres", dijo.

Trump reiteró que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no quería el puesto y continuó reprendiendo a Powell, a quien ha criticado repetidamente por no bajar las tasas de interés más rápido.

"Me encantaría sacar al tipo que está actualmente ahí (...) pero la gente me está frenando", dijo en referencia a Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed termina en mayo.

