La actividad económica de México cae 0.6% en septiembre, reporta Inegi

La actividad económica se contrajo 0.6% mensual en septiembre, la peor caída desde octubre de 2024, de acuerdo con datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En su comparación anual, el descenso también fue de 0.6%.

Al interior del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), destaca un retroceso anual de las actividades secundarias, de 3.3%, lo cual confirma el enfriamiento de la industria mexicana. A tasa mensual, la caída fue de 0.4%.

Las actividades secundarias, por su parte, cayeron 4.9% en comparación con el mes previo, pero anotaron un crecimiento de 7.4% a tasa anual. El sector de los servicios bajó 0.5% a tasa mensual, pero creció 0.7% a tasa anual.