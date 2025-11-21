Publicidad

Economía

La actividad económica de México cae 0.6% en septiembre, reporta Inegi

También, se confirma la contracción del PIB en el tercer trimestre del año, con una caída de 0.3%, en comparación con el periodo abril-junio.
vie 21 noviembre 2025 07:35 AM
Robots weld bodyshells of car are pictured on the assembly line in the Proton manufacturing plant in Tanjung Malim
En septiembre, las actividades secundarias, que incluye a las manufacturas, retrocedieron 3.3%. (Foto: LIM HUEY TENG/REUTERS)

La actividad económica se contrajo 0.6% mensual en septiembre, la peor caída desde octubre de 2024, de acuerdo con datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En su comparación anual, el descenso también fue de 0.6%.

Al interior del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), destaca un retroceso anual de las actividades secundarias, de 3.3%, lo cual confirma el enfriamiento de la industria mexicana. A tasa mensual, la caída fue de 0.4%.

Las actividades secundarias, por su parte, cayeron 4.9% en comparación con el mes previo, pero anotaron un crecimiento de 7.4% a tasa anual. El sector de los servicios bajó 0.5% a tasa mensual, pero creció 0.7% a tasa anual.

El PIB se contrajo 0.3% en el tercer trimestre

En tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.3% frente al periodo abril-junio, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, lo que confirma la lectura anticipada proyectada a finales de octubre.

El Instituto reiteró que las actividades secundarias, que engloban las manufacturas, la minería y la construcción, descendieron 1.5% en el periodo, sin cambios frente a lo que se había calculado inicialmente.

Por el contrario, las actividades primarias, que incluyen la agricultura, la pesca y la ganadería, crecieron 3.5%, superior al 3.2% previsto de manera oportuna, mientras que las terciarias, que abarcan los servicios, avanzaron 0.2%, también con un mejor comportamiento que el 0.1% preliminar.

A tasa interanual, el PIB de la segunda mayor economía de América Latina cayó 0.1% según cifras originales, un dato levemente mejor al retroceso del 0.2% estimado anteriormente.

Con información de Reuters

