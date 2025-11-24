Inflación se acelera por fin del subsidio eléctrico en noviembre; canasta mínima resiente el alza

La inflación en México registró un repunte en la primera quincena de noviembre de 2025, al aumentar 0.47% respecto a la segunda quincena de octubre, impulsada principalmente por el incremento en los energéticos tras la conclusión del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Con este dato, la inflación anual se colocó en 3.61%, cifra menor al 4.56% reportado un año antes.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles del mercado, subió apenas 0.04% a tasa quincenal, para ubicarse en 4.32% a tasa anual. Al interior de este subíndice, los precios de los de servicios subieron 0.25 %, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.19%.