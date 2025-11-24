Profeco pone orden en Tulum: pone sellos de suspensión en hoteles, comercios y halla tacos de 400 pesos la orden

Ponen sellos de suspensión hoteles en Tulum por precios y otras violaciones

Durante el operativo especial en Tulum, la Profeco detectó diferencias marcadas entre las tarifas de hospedaje del centro del municipio y las ubicadas dentro del Parque Jaguar, donde se concentran los precios más elevados.

En la zona del Parque Jaguar, el precio promedio de una habitación sencilla fue de 3,577.50 pesos por noche, con tarifas que van desde 1,200 pesos hasta 10,569 pesos, siendo el hotel Mi Amor el más caro en este rubro.

Para habitaciones dobles, el promedio fue de 4,771.94 pesos, con precios que oscilaron entre 2,200 y 13,860 pesos, y el hotel Diamante K como el de mayor costo.

Estas tarifas contrastan con las del centro de Tulum, donde una habitación sencilla se ofrece entre 600 y 1,200 pesos, mientras que las dobles van de 700 a 1,400 pesos por noche.

Como resultado de las verificaciones, la Profeco colocó sellos de suspensión en cuatro hoteles del Parque Jaguar: Diamante K, Pocna Tulum, Villa Pescadores y Cabañas Playa Condesa Tulum.

Las sanciones se debieron a diversas violaciones a la ley, como no exhibir tarifas, no contar con términos y condiciones del servicio, inducir al pago de propina, no entregar comprobantes y mostrar precios en moneda extranjera o en idiomas distintos al español.

Suspenden también comercios y supermercados

Además de los hoteles, la Profeco extendió su operativo a tiendas de autoservicio, farmacias, abarrotes y supermercados, donde encontró irregularidades relacionadas con la exhibición de precios y la información al consumidor.

En total, se realizaron verificaciones en ocho establecimientos, entre ellos Súper San Francisco de Asís, Walmart, Chedraui Tulum, Comercializadora Farmacéutica del Sureste, Proveedora del Panadero y Farmacon.

Todos, excepto Farmacon, recibieron sanciones o medidas de suspensión, principalmente por no exhibir precios de forma clara y por omitir información sobre garantías y devoluciones.

De manera paralela, la Profeco monitoreó precios en tiendas de conveniencia como OXXO, 7-Eleven y GO MART, donde detectó que varios productos se venden en Tulum por encima del promedio nacional.

De acuerdo con el levantamiento realizado con la herramienta Quién es Quién en los Precios, GO MART resultó ser la cadena con los precios más altos entre las tres evaluadas.

Tacos, hamburguesas y guacamole con precios muy caros

La Profeco también detectó precios excesivos en alimentos y bebidas de consumo frecuente como parte del operativo desplegado ante las denuncias por el encarecimiento de productos básicos y servicios turísticos.

El monitoreo, realizado con apoyo del programa Quién es Quién en los Precios (QQP), incluyó visitas a 29 establecimientos: cinco tiendas de autoservicio, cinco de conveniencia, cinco farmacias, cinco hoteles y nueve restaurantes y cafeterías.

De ese total, 22 se localizan dentro del Parque Jaguar, entre hoteles, clubes de playa y restaurantes.

Entre los productos con precios más elevados se encuentran:

Guacamole: hasta 280 pesos por orden; mínimo de 160 y promedio de 226.92 pesos.

Hamburguesa sencilla: puede superar los 400 pesos; mínimo de 270 y promedio de 348.18 pesos.

Orden de tres tacos (pastor, bistec o carne asada): hasta 400 pesos; mínimo de 240 y promedio de 306.31 pesos.

Tres quesadillas (de queso, pollo o carne): mínimo de 120 pesos, promedio de 201.25 pesos y máximo de 290 pesos.

La Profeco informó que mantiene vigilancia permanente en este destino turístico y reiteró que las personas consumidoras pueden presentar quejas ante sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) y a través de sus canales de atención.