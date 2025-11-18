Las 10 tiendas que tienen más quejas en el Buen Fin 2025, ¿todavía puedes pedir la intervención de Profeco?

Publicidad

Finanzas Personales

Las 10 tiendas que tienen más quejas en el Buen Fin 2025

La Profeco dio a conocer el monto que se retribuyó a los consumidores tras las quejas que se presentaron en los módulos establecidos para ello en esta temporada de ofertas.
mar 18 noviembre 2025 03:12 PM
Trabajadores de la Profeco realizaron supervisiones en establecimientos en donde se detectaron irregularidades como publicidades engañosas, entre otras. (Foto: @ElBuenFin
)

El Buen Fin 2025 cerró con cifras importantes, especialmente en lo relacionado con las quejas de consumidores que aprovecharon los cinco días de descuentos, pero también presentaron inconformidades ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La dependencia intervino para lograr conciliaciones y consiguió la devolución de casi un millón y medio de pesos a favor de los clientes.

En el corte más reciente de la Profeco, correspondiente a las 17:00 horas del 17 de noviembre, último día de esta temporada de ofertas, se registraron 251 inconformidades. De ellas, 93% fueron conciliadas, cinco siguen en trámite, siete no pudieron conciliarse, cuatro no contaban con datos suficientes para su atención y dos no eran competencia del organismo.

El monto de lo recuperado a favor de la población consumidora es de 1,467,098.37 pesos.

¿Cuáles son los comercios con más quejas?

Walmart fue el proveedor con más quejas durante el Buen Fin, seguido por otras cadenas que también concentraron un número importante de reclamos. Así quedó el registro:

  • Walmart: 28 quejas
  • Soriana: 21
  • Sam’s Club: 16
  • Chedraui: 12
  • Liverpool: 9
  • Bodega Aurrera: 9
  • Coppel: 8
  • Elektra: 7
  • Home Depot: 7
  • Suburbia: 6

La compra de ropa, zapatos, pantallas, electrodomésticos, alimentos, bebidas, accesorios, entre otros son los que han generado el mayor número de quejas de los consumiodres y éstas se centraron en relación al incumplimiento respecto del precio anunciado, de las promociones, negativa a la entrega, incumplimiento de oferta, negativa a cambio de producto adquirido, cancelación de compra, entrega de producto dañado y cobro indebido.

En un comunicado, la Profeco detalla que la CDMX es la entidad donde se registraron más reclamos al tener 57, seguida por el Estado de México con 28, Tamaulipas con 13, Michoacán y Veracruz con 12; Hidalgo, Querétaro y Coahuila con 10 cada uno, Jalisco con nueve y Morelos ocho.

inspecciones-profeco-buen-fin-2025.jpg
Inspectores de la Profeco realizaron visitas a establecimientos participantes en esta temporada de ofertas. (Foto: Facebook ProfecoOficial)

¿Aún se pueden presentar quejas por el Buen Fin 2025?

Sí, Profeco recordó sus canales institucionales para recibir quejas y brindar asesoría: Teléfono del Consumidor, 55 55688722 y 800 4688722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.

A pesar de que ya terminó el Buen Fin 2025, aún falta que se lleve a cabo el sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas del SAT, ubicadas en Avenida Hidalgo núm. 77, colonia Guerrero, 06300, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

La lista de los ganadores se publicará a partir del 8 de diciembre en el portal oficial del SAT y los pagos deberán realizarse antes del 6 de enero de 2026.

