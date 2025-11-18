Las 10 tiendas que tienen más quejas en el Buen Fin 2025, ¿todavía puedes pedir la intervención de Profeco?

En el corte más reciente de la Profeco, correspondiente a las 17:00 horas del 17 de noviembre, último día de esta temporada de ofertas, se registraron 251 inconformidades. De ellas, 93% fueron conciliadas, cinco siguen en trámite, siete no pudieron conciliarse, cuatro no contaban con datos suficientes para su atención y dos no eran competencia del organismo.

El monto de lo recuperado a favor de la población consumidora es de 1,467,098.37 pesos.

¿Cuáles son los comercios con más quejas?

Walmart fue el proveedor con más quejas durante el Buen Fin, seguido por otras cadenas que también concentraron un número importante de reclamos. Así quedó el registro:

Walmart: 28 quejas

Soriana: 21

Sam’s Club: 16

Chedraui: 12

Liverpool: 9

Bodega Aurrera: 9

Coppel: 8

Elektra: 7

Home Depot: 7

Suburbia: 6

La compra de ropa, zapatos, pantallas, electrodomésticos, alimentos, bebidas, accesorios, entre otros son los que han generado el mayor número de quejas de los consumiodres y éstas se centraron en relación al incumplimiento respecto del precio anunciado, de las promociones, negativa a la entrega, incumplimiento de oferta, negativa a cambio de producto adquirido, cancelación de compra, entrega de producto dañado y cobro indebido.

En un comunicado, la Profeco detalla que la CDMX es la entidad donde se registraron más reclamos al tener 57, seguida por el Estado de México con 28, Tamaulipas con 13, Michoacán y Veracruz con 12; Hidalgo, Querétaro y Coahuila con 10 cada uno, Jalisco con nueve y Morelos ocho.

Inspectores de la Profeco realizaron visitas a establecimientos participantes en esta temporada de ofertas. (Foto: Facebook ProfecoOficial)

¿Aún se pueden presentar quejas por el Buen Fin 2025?

Sí, Profeco recordó sus canales institucionales para recibir quejas y brindar asesoría: Teléfono del Consumidor, 55 55688722 y 800 4688722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.

A pesar de que ya terminó el Buen Fin 2025, aún falta que se lleve a cabo el sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas del SAT, ubicadas en Avenida Hidalgo núm. 77, colonia Guerrero, 06300, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

La lista de los ganadores se publicará a partir del 8 de diciembre en el portal oficial del SAT y los pagos deberán realizarse antes del 6 de enero de 2026.

