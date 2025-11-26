Banxico recorta la proyección de crecimiento económico de México: reduce el PIB de 2025 a 0.3%

Para 2026, la expectativa de crecimiento se mantiene en 1.1% mientras que para 2027, se espera que el PIB crezca 2%.

"El consumo privado exhibiría una tendencia al alza, mientras que la inversión se mantendría débil cuando menos hasta el segundo semestre del 2026 ante la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC", destacó Banxico.

El banco central destacó que el panorama internacional se mantiene complejo con riesgos relevantes, especialmente por lo que ocurra con Estados Unidos, el principal socio comercial.

En cuanto a las expectativas de empleo formal, Banxico espera la creación de entre 60,000 y 160,000 nuevos puestos laborales ante el IMSS desde el rango de entre 40,000 y 200,000 puestos de trabajo estimados previamente.

Si se toman en cuenta a los trabajadores de plataforma, la expectativa es que la creación de empleos sea de entre 210,000 y 310,000 puestos.