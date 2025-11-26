Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Banxico recorta estimación para el PIB a 0.3% este año; mantiene 1.1% para 2026

El Banco de México revisó sus pronósticos de crecimiento económico a la baja ante la contracción de la economía en el tercer trimestre del año, pero esperan mejores condiciones en 2026 y 2027.
mié 26 noviembre 2025 12:52 PM
Banxico recorta la proyección de crecimiento económico de México: reduce el PIB de 2025 a 0.3%
Banco de México espera que la renegociación del TMEC mejores las previsiones de los próximos años. (anamejia18/Getty Images)

El Banco de México (Banxico) modificó a la baja sus pronósticos de crecimiento económico para México.

El banco central estima que la economía mexicana tendrá un crecimiento de 0.3% desde el 0.6% que estimó en agosto pasado debido a la contracción del PIB en el tercer trimestre del año.

Publicidad

Para 2026, la expectativa de crecimiento se mantiene en 1.1% mientras que para 2027, se espera que el PIB crezca 2%.

"El consumo privado exhibiría una tendencia al alza, mientras que la inversión se mantendría débil cuando menos hasta el segundo semestre del 2026 ante la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC", destacó Banxico.

El banco central destacó que el panorama internacional se mantiene complejo con riesgos relevantes, especialmente por lo que ocurra con Estados Unidos, el principal socio comercial.

En cuanto a las expectativas de empleo formal, Banxico espera la creación de entre 60,000 y 160,000 nuevos puestos laborales ante el IMSS desde el rango de entre 40,000 y 200,000 puestos de trabajo estimados previamente.

Si se toman en cuenta a los trabajadores de plataforma, la expectativa es que la creación de empleos sea de entre 210,000 y 310,000 puestos.

Publicidad

Tags

Banco de México PIB Inflación

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad