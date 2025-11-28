“El crecimiento anual del empleo en los últimos cuatro meses ha sido explicado en su totalidad por el empleo informal”.

La firma advierte que el empleo formal no solo cae en términos mensuales, sino que acumula cuatro meses consecutivos de contracciones anuales, algo que, históricamente, solo había ocurrido durante recesiones como la de 2009 o la pandemia de 2020–2021.

La tasa de informalidad tocó su nivel más alto desde julio de 2025, con 33.9 millones de trabajadores en algún esquema informal.

“La tasa de informalidad se situó en 55.38%, su mayor nivel en tres meses y con un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto a octubre de 2024”, explicó Monex en una nota de análisis, donde también destaca que el año cierra con un mercado laboral que solo parece sostenerse por actividades de baja productividad.

Por sectores, el avance se concentró en restaurantes, alojamiento, comercio y actividades diversas, mientras la manufactura apenas creció y los servicios profesionales retrocedieron. Es decir, el empleo que se genera se ubica en segmentos con menor estabilidad y menores ingresos.

A su vez, la tasa de condiciones críticas de ocupación —que mide empleos con pocos ingresos y/o pocas horas— se mantiene en torno al 34.4%, ligeramente por debajo del nivel de octubre de 2024, mientras la subocupación llega a 7.5%.