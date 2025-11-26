Publicidad

Internacional

La pobreza en Latinoamérica alcanza su nivel más bajo desde que hay registro, dice la CEPAL

Las mejoras en México y Brasil, impulsadas por un aumento en el salario mínimo, explican los buenos resultados regionales.
mié 26 noviembre 2025 05:36 PM
La pobreza en Latinoamérica alcanza su nivel más bajo desde que hay registros, dice la CEPAL
La caída de los niveles pobreza en Latinoamérica se da en un contexto de normalización post pandemia, con una recuperación del mercado laboral y una paulatina disminución de los niveles de inflación. (Foto: Luis Robayo/AFP)

La pobreza en Latinoamérica disminuyó 2.2 puntos porcentuales en 2024 frente al año previo y afecta al 25.5% de la población, el nivel más bajo desde que hay datos comparables, informó el miércoles la CEPAL.

El año pasado, 162 millones de latinoamericanos vivían en situación de pobreza en la región, de los cuales 62 millones estaban en condición de pobreza extrema.

"La incidencia de la pobreza monetaria (medida por ingreso) observada en 2024 en la región constituye el valor más bajo desde que hay datos comparables", dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su "Panorama Social" de 2025.

México y Brasil impulsan la mejoría

La reducción de la pobreza se explica, principalmente, por los resultados de México y, en menor medida, de Brasil.

"Esto es así, fundamentalmente, por el peso demográfico de estos países, que representan el 52% de la población total", pese a que no fue donde cayó más la pobreza, afirmó en conferencia de prensa José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL.

En ambos casos, al tratarse de una medición por ingresos, influyó el aumento del monto de los salarios reales.

En México también influyó, entre otros factores, la política de becas universitarias, las transferencias estatales a poblaciones vulnerables y la universalización de las pensiones, dijo el secretario ejecutivo del ente técnico dependiente de Naciones Unidas.

La caída de los niveles pobreza en Latinoamérica se da en un contexto de normalización post pandemia, con una recuperación del mercado laboral y una paulatina disminución de los niveles de inflación.

El aumento de precios, asociado a otros impactos como la guerra en Ucrania, que afectó en especial a los alimentos y la energía, también empezó a ceder.

Para 2025, la CEPAL proyecta una leve reducción de la pobreza, debido a las "limitadas perspectivas de crecimiento regional”.

De acuerdo con las mediciones del organismo regional de las Naciones Unidas, también se registró un descenso de la pobreza multidimensional, que pasó del 34.4% de la población de Latinoamérica en 2014 a 20.9% en 2024, principalmente gracias a los avances en materia de vivienda y servicios.

La pobreza multidimensional afecta más a las niñas, niños y adolescentes y a quienes viven en zonas rurales.

Las mujeres también presentan mayores niveles de privación individual que los hombres: por cada 100 hombres con privación multidimensional hay 122 mujeres en la misma situación.

La desigualdad aún es un problema

No obstante los avances, el organismo alertó que la concentración del ingreso sigue siendo extremo en América Latina: el 10% más rico capta el 34.2% de los recursos, mientras que el 10% más pobre sólo recibe el 1.7%.

"El índice de Gini (que mide la desigualdad de los ingresos, ndlr) promedio de América Latina y el Caribe es el más alto de todas las regiones del mundo, y sólo inferior a una subregión de África (África Subsahariana) y supera en 14 puntos porcentuales al de la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ODCE)“, afirma la CEPAL en su informe.

Para disminuir esta brecha, la CEPAL sugiere reducir la desigualdad educativa; crear empleos de calidad; avanzar en la igualdad de género y la sociedad del cuidado; enfrentar la discriminación y el irrespeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, personas indígenas, y seguir fortaleciendo la institucionalidad social y su financiamiento.

