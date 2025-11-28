El pago de intereses por la deuda pública rebasa el billón de pesos

De acuerdo con Hacienda, en un comunicado, “gracias al manejo activo de pasivos, el costo financiero fue 52,000 millones de pesos menor al previsto, aunque aumentó 7.9% real anual debido a condiciones financieras aún restrictivas”.

El monto del costo de la deuda fue superior al dinero que el sector público destinó a inversión en infraestructura pública, que reportó 634,186 millones de pesos, lo que representó un descenso de 29% frente a enero-octubre del año pasado.

“La inversión física ascendió a 634 mil millones de pesos. Aunque fue menor respecto a 2024, por efecto de una base elevada, superó en 6.5% real anual el promedio del primer año de gobierno de las cuatro administraciones previas, reflejando la continuidad en la política de infraestructura productiva”, destacó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

¿Cuál es la deuda total de México?

Este gasto, que se programa para pagar cada año, corresponde al pago de intereses por financiamientos que suman 18.052 billones de pesos reportados en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).

De acuerdo con Hacienda, “la deuda neta del gobierno federal se mantuvo mayoritariamente en moneda nacional y a tasa fija de largo plazo, optimizando su perfil de vencimientos. El SHRFSP se ubicó en 51.1% del PIB, menor al 52% al cierre de 2024, reflejando los ajustes a la serie histórica del PIB en 2024 por parte de INEGI”.

En tanto, la deuda emitida en lo que va del año sumó 919,000 millones de pesos, ubicándose dentro de los techos aprobados por el Congreso.

Hacienda destacó que los balances fiscales presentaron resultados mejores al programa. El déficit presupuestario fue 206,000 millones de pesos menor al previsto, mientras que el superávit primario presupuestario alcanzó 240,000 millones de pesos, superando las metas anuales.