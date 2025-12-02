Advierten que reducción de comisiones no significan ahorros en pagos con tarjeta

Se propone que las comisiones o cuotas de intercambio para los pagos con tarjeta de crédito sean de 0.6% mientras que las de tarjetas de débito sean de 0.3%. Actualmente, estas tarifas son de1.91% del total de pago en tarjetas de crédito y de 1.15% en tarjetas de débito.

En el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), algunos de los expertos destacan que reducir esta cuota de intercambio provocará que instituciones cierren sus operaciones o modifiquen su enfoque de llevar productos financieros a personas no bancarizadas.

"Esto frenaría la inclusión financiera, el acceso al crédito a segmentos no bancarizados. En la medida que la cuota de intercambio se reduzca, los emisores compensarán ese ingreso vía otras fuentes de ingreso como son la tasa de interés y las comisiones", se señala.

Exponen que en países como Polonia, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, donde la regulación redujo las tasas de intercambio, se benefició principalmente a grandes comercios, sin trasladar ahorros a consumidores.

"Sobre la experiencia internacional concluimos que la reducción de tasas de intercambio no asegura precios más bajos al consumidor y puede generar distorsiones", se destaca.

Clip, una de las empresas más importantes en el segmento de los adquirentes de pago, dijo que la definición de una cuota de intercambio debe generar incentivos adecuados para el gremio. "Clip sugiere establecer una revisión bianual basada en evidencia y distinguir claramente entre tasa de descuento (adquirente) y comisión del agregador, para evitar interpretaciones equívocas", señaló.

La Asociación de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP) hizo un llamado a preservar el equilibrio entre incentivos de emisión y adquirencia con transparencia.

"Una fijación inadecuada podría llevar a que los participantes más afectados pierdan capacidad de competir o recurran a cargos sustitutos para compensar pérdidas, trasladando costos a agregadores, comercios o incluso al consumidor final", destacó.