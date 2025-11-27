Las pymes tienen un dilema: aceptar pagos con tarjeta a pesar de las comisiones o perder beneficios

Así lo refiere el presidente de la Alianza de Pequeños Comercios (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, quien enlista los desafíos de los propietarios que sí desean diversificar los métodos de pago, pero se enfrentan a altas comisiones; en promedio, los negocios que sí reciben pagos con tarjeta cobran 5% de comisión, lo que genera un debate sobre quién debe absorber este costo.

La práctica de trasladar este costo al cliente al decir "si quieres pagar con tarjeta no hay problema, pero te voy a agregar lo que me cobras" es común, aunque se considera una práctica indebida, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

“El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito”, detalla la ley.

Sin embargo, los clientes pueden reportar esta práctica y, en algunos casos, el banco tiene la política de regresar la comisión al cliente y cobrarle al negocio, explica Salvador Rotter Aubanel, integrante de la Comisión de Desarrollo de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

Alianza Anpec - BBVA

Cuauhtémoc Rivera explica que en México solo 15% de los 1.2 millones de comercios acepta pagos con tarjeta, lo que muestra que los bancos no están pensados para apoyar a la economía social.

Sin embargo, la Anpec logró marcar una pauta al firmar un convenio con la institución financiera BBVA, el cual permite a sus afiliados pagar una comisión de 0.80% a 0.85% por el cobro con tarjeta, un monto que el comerciante puede pagar "tranquilamente" por ser "bastante marginal" y "muy chiquita". A raíz de este convenio, el 10% de los afiliados avanzó en la adopción de pagos electrónicos.

“Esto marcó una pauta; otros bancos están a la expectativa de eso porque ahí está la muestra, sí se puede bajar la comisión y no pasa nada y los banqueros más incluso de ofrecer la oportunidad a la gente que tenía fuera de la banca”, explicó.

Muchos pequeños y medianos comercios ya aceptan pagos con tarjeta con lo amplían sus métodos de pago. (Foto: iStock )

La alianza permite a los integrantes de la Anpec que tienen cuenta en BBVA cobrar a todos sus clientes con cualquier tarjeta de crédito o débito con una tasa preferencial del 0.85% contra el 2.50% de tasa para clientes sin convenio, de acuerdo a lo que se estipula en la página del banco .

El líder de la Anpec considera que los bancos solo dirigen su mirada a quienes tienen perfiles crediticios altos y dejan fuera a personas que consideran con mayor riesgo crediticio.

“Lo que están perdiendo es que mucha gente del país no accede a la banca y por tanto eso los deja en una situación de exclusión financiera muy fuerte”, asegura en entrevista con Expansión.