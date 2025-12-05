Los mexicanos temen por su empleo: la confianza del consumidor tiene su caída más grande en 4 años

El indicador acumula 11 meses consecutivos de retrocesos en su variación anual, algo que no se observaba desde el periodo entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, según un análisis de Banco Base, donde se advierte que este patrón refleja una percepción cada vez más negativa sobre la economía y el empleo, en un contexto donde el consumo privado ya muestra señales de estancamiento.

Empeoran las expectativas hacia el futuro

La caída de noviembre fue generalizada, ya que los cinco componentes que integran el indicador retrocedieron, lo que muestra un deterioro simultáneo de las percepciones presentes y futuras.

Al calificar la situación del hogar hoy contra hace 12 meses, la percepción cayó 0.92 puntos y se colocó en su nivel más bajo desde octubre de 2023.

La situación esperada del hogar dentro de 12 meses también retrocedió 0.97 puntos; en su comparación anual, bajó 1.18 puntos y acumula caídas en 10 de los últimos 11 meses.

Cuando se les preguntó a los hogares mexicanos sobre la situación económica del país hoy contra hace un año se observó un desplome de 2.29 puntos, mientras que en la comparación anual cayó 6.63 puntos, su mayor retroceso desde febrero de 2021.

Y al consultar las expectativas sobre la situación del país dentro de 12 meses, este componente cayó 2.39 puntos mensual y 8.20 anual, ligando 11 meses de caídas anuales; además, se ubica en su nivel más bajo desde agosto de 2020.

Además, los mexicanos ven menos posibilidad de comprar bienes duraderos, pues este indicador disminuyó 0.81 puntos mensual y 0.57 anual, y suma tres meses consecutivos a la baja.

Mexicanos temen por su empleo

Entre los indicadores complementarios, destaca la percepción sobre el empleo: la pregunta “¿cómo cree que se comportará el empleo en los próximos 12 meses?” cayó 1.09 puntos mensual y 5.99 puntos anual, hilando 12 meses consecutivos de retrocesos anuales, algo no visto desde el periodo entre diciembre de 2019 y febrero de 2021. Además, se ubica en su nivel más bajo desde agosto de 2022.

Para Banco Base, esta percepción se relaciona directamente con el deterioro observado en el mercado laboral formal durante este año, un factor que está comenzando a erosionar el ánimo del consumidor.

Aunque el Inegi reporta que el consumo privado crece ligeramente en su comparación acumulada —0.14% respecto a 2024 al corte de septiembre—, Banco Base advierte que el sentimiento de los hogares ya está internalizando un entorno más adverso: menor creación de empleo formal, expectativas económicas deterioradas y una inflación que aún no cede con la velocidad esperada.

“El deterioro sostenido de la confianza del consumidor eleva la probabilidad de que el consumo privado pierda más fuerza hacia el cierre del año y puede aumentar el riesgo de que la economía entre en recesión”, señala la institución.