México tiene 10 millones de usuarios de vales de despensa; va por 250,000 más con mejores montos

"Los vales de despensa cumplen 40 años de haber sido implementados en nuestro país", dijo en entrevista con Expansión, el presidente de la Aseval, Marco Martínez. "Nuestro objetivo este año es incrementar 250,000 nuevos usuarios; sabemos que no es fácil".

Los vales de despensa son una prestación laboral que reciben los trabajadores adicional a su sueldo; se pueden recibir mensual o quincenamentel, según lo disponga la empresa.

Para que una empresa pueda ofrecer esta prestación, tiene que entregar los registros de las altas en el seguro social y los pagos en el Infonavit para garantizar que la persona es un trabajador formal y así evitar fraudes.

El monto que reciben los trabajadores se puede incrementar de acuerdo con las UMAs y el tope máximo que puede recibir un trabajador en 2025 es de 3,450 pesos.

Martínez destaca que los trabajadores reciben, en promedio, 1,400 pesos mensuales y estos vales solo pueden utilizarse para la compra de despensa o alimentos. Las cifras de la Aseval destacan que 80% de los vales se canjean en tiendas de autoservicio y farmacias.

El directivo espera que ante los aumentos al salario mínimo así como el aumento de la UMA, el monto promedio que reciben los trabajadores se incremente.

"Estimamos que, como históricamente se ha dado, va a ir creciendo este monto que se da mensualmente al trabajador", aseguró.

Datos del Inegi señalan que los mexicanos destinan 30% de sus ingresos a la alimentación.

De acuerdo con Martínez, solo el gobierno emite vales de despensa en papel, mientras que las empresas tuvieron que migrar hacia los plásticos gracias a una reforma de 2014 que solo permitía deducir de impuestos esta prestación a vales de despensa en tarjeta.