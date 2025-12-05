Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

México tiene 10 millones de usuarios de vales de despensa; va por 250,000 más

Un 44% de los trabajadores con empleo formal cuenta con vales de despensa en México; Marco Martínez, director de la Aseval, asegura que un trabajador recibe en promedio 1,400 pesos al mes.
vie 05 diciembre 2025 07:30 AM
México tiene 10 millones de usuarios de vales de despensa; va por 250,000 más con mejores montos
Los trabajadores mexicanos reciben en promedio 1,400 pesos en vales de despensa. (Cortesía)

Un 44% de los trabajadores registrados en el seguro social cuenta con vales de despensa como prestación laboral.

La Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval) registra 10 millones de usuarios de vales de despensa, de los 22.7 millones registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estima que este año se añadan 250,000 trabajadores más con esta prestación.

Publicidad

"Los vales de despensa cumplen 40 años de haber sido implementados en nuestro país", dijo en entrevista con Expansión, el presidente de la Aseval, Marco Martínez. "Nuestro objetivo este año es incrementar 250,000 nuevos usuarios; sabemos que no es fácil".

Los vales de despensa son una prestación laboral que reciben los trabajadores adicional a su sueldo; se pueden recibir mensual o quincenamentel, según lo disponga la empresa.

Para que una empresa pueda ofrecer esta prestación, tiene que entregar los registros de las altas en el seguro social y los pagos en el Infonavit para garantizar que la persona es un trabajador formal y así evitar fraudes.

El monto que reciben los trabajadores se puede incrementar de acuerdo con las UMAs y el tope máximo que puede recibir un trabajador en 2025 es de 3,450 pesos.

Martínez destaca que los trabajadores reciben, en promedio, 1,400 pesos mensuales y estos vales solo pueden utilizarse para la compra de despensa o alimentos. Las cifras de la Aseval destacan que 80% de los vales se canjean en tiendas de autoservicio y farmacias.

El directivo espera que ante los aumentos al salario mínimo así como el aumento de la UMA, el monto promedio que reciben los trabajadores se incremente.

"Estimamos que, como históricamente se ha dado, va a ir creciendo este monto que se da mensualmente al trabajador", aseguró.

Datos del Inegi señalan que los mexicanos destinan 30% de sus ingresos a la alimentación.

De acuerdo con Martínez, solo el gobierno emite vales de despensa en papel, mientras que las empresas tuvieron que migrar hacia los plásticos gracias a una reforma de 2014 que solo permitía deducir de impuestos esta prestación a vales de despensa en tarjeta.

Publicidad

Tags

Derechos laborales Instituto Mexicano del Seguro Social

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad