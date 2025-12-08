Banamex apostará por la banca empresarial tras su separación de Citi

"Vamos a ir decididamente a la (banca) corporativa", dijo. "Ya somos la segunda banca de consumo del mercado y cuando veamos algún segmento en donde no estamos seguramente vamos a entrar", dijo.

El directivo destacó que cuando el estadounidense Citigroup adquirió el banco, hace más de dos décadas, el banco atendía a corporativos mediante su casa de bolsa a través del mercado de valores.

"Claramente va a regresar (la atención como banco corporativo) y va a ser un competidor del tamaño y de la trascendencia que es en el resto de los mercados", aseguró Romo. "Entonces, si se necesita un vehículo como casa de bolsa, claro que la vamos a pedir".

Mientras se concreta el plan de extenderse a la atención de empresas, Banamex enfocará en 2026 sus inversiones y sus esfuerzos en fortalecer la banca de consumo mediante los canales digitales.

Tras la llegada del empresario Fernando Chico Pardo, en septiembre pasado, Manuel Romo recordó que se acordó hacer inversiones en tecnología y experiencia del cliente.

"El banco está comprometido con ser el banco con mayor innovación, con mejor experiencia en el mercado", aseguró.

Sobre los nuevos competidores digitales, que cada vez piden más licencias bancarias, Romo dijo que estas elevan el nivel de seguridad para el mercado que le conviene a todo el sistema financiero.

"Es muy importante cuidar al mercado porque en la medida en que haya eventos que le quiten la confianza a los clientes de depositar su dinero en los bancos, afecta al mercado", dijo.