México se alista para un 2026 con exportaciones récord e inversión extranjera sostenida, prevé el COMCE

COMCE prevé exportaciones récord e inversión extranjera sostenida para México en 2026

El país cerrará el próximo año con exportaciones por 700,000 millones de dólares y una inversión extranjera prevista entre 40,000 y 45,000 millones.
lun 08 diciembre 2025 03:44 PM
México se prepara para un 2026 con mayor dinamismo exportador y un entorno global más retador. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) proyecta que el país cerrará 2025 con 660,000 millones de dólares en exportaciones y que en 2026 alcanzará 700,000 millones.

El organismo empresarial recuerda que México ocupó el décimo lugar como exportador global en 2024 con 617,000 millones de dólares y mantiene una inercia positiva impulsada por la manufactura, que sostiene el crecimiento incluso con un entorno internacional menos favorable y un año en el que se define el T-MEC.

"La Organización Mundial de Comercio (OMC) pronostica que el comercio mundial de mercancías desacelere en 2026, pero México seguirá creciendo", destaca el análisis.

Las estimaciones también anticipan un crecimiento económico de 1.29%, un tipo de cambio promedio de 19.1 pesos por dólar y una inflación que mostrará un repunte moderado, acorde con la tendencia global.

Inversión extranjera sólida

El COMCE estima que 2025 cerrará con 43,200 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) y que en 2026 se ubicará en un rango de entre 40,000 y 45,000 millones, con la revisión del T-MEC como pieza decisiva para dar certidumbre y atraer proyectos de mayor valor agregado.

Entre enero y septiembre de 2025 México captó 40,906 millones de dólares, un aumento de 14.5% frente al mismo periodo del año previo.

Las manufacturas concentraron 37.1% de los flujos, seguidas por servicios financieros y construcción. Estados Unidos aportó casi 40% de la IED, mientras España avanzó hasta 14%.

Afirma que México ya figura como quinto receptor global de IED y que las oportunidades del próximo año se concentrarán en nearshoring, cadenas de valor regionales, transición energética e inteligencia artificial, siempre que exista una política industrial capaz de alinear la atracción de capital con innovación, sostenibilidad y desarrollo regional.

"México se ubica entre los principales países con más megaproyectos en IED", dice el Comce.

