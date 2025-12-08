México se alista para un 2026 con exportaciones récord e inversión extranjera sostenida, prevé el COMCE

México se prepara para un 2026 con mayor dinamismo exportador y un entorno global más retador. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) proyecta que el país cerrará 2025 con 660,000 millones de dólares en exportaciones y que en 2026 alcanzará 700,000 millones.
El organismo empresarial recuerda que México ocupó el décimo lugar como exportador global en 2024 con 617,000 millones de dólares y mantiene una inercia positiva impulsada por la manufactura, que sostiene el crecimiento incluso con un entorno internacional menos favorable y un año en el que se define el T-MEC.
"La Organización Mundial de Comercio (OMC) pronostica que el comercio mundial de mercancías desacelere en 2026, pero México seguirá creciendo", destaca el análisis.