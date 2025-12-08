En la actualidad, más del 80 % de los ingresos públicos con los que operan los estados y municipios son transferidos por la federación, para disminuir la dependencia de estos recursos, destaca la importancia del cobro de impuestos locales, como la tenencia o uso de vehículos.

Pese al crecimiento del parque vehicular, el mayor tamaño de los autos y el uso de motores más grandes, solo 13 de las 32 entidades de México cobran este impuesto. Para el cierre de este año se espera que ingresen 20,375 millones de pesos, esto es 9.8% menos a lo recaudado en 2024, refiere la investigación Rediseño del impuesto a la tenencia: potencial recaudatorio y progresividad, a cargo del CIEP y Transparencia Mexicana.

Los estados que mantienen esta medida recaudatoria son: Baja California, Colima, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz.

“Los estados que cobran la tenencia tienen la ventaja, sobre los que no, de contar con más recursos disponibles. Al ser ingresos propios, las autoridades locales pueden decidir en qué gastar, porque los recursos que se reparten a través de Aportaciones, por ejemplo, ya están etiquetados. Mientras, las Participaciones sí son de libre disposición, pero resultan insuficientes para financiar plenamente las políticas públicas estatales. Entonces fortalecer los ingresos propios es para justamente depender menos del gasto federalizado”, agrega Macías.

Potencial

El potencial recaudatorio de la tenencia en los 32 estados de la República Mexicana es destacable. Un modelo realizado por CIEP y Transparencia Mexicana refiere que de aplicarse en los 32 estados en 2024, y asumiendo que el 80% del parque vehicular pagaría dicho gravamen, se recaudarían 121,249 millones de pesos, es decir, 98,966 millones adicionales.

Este modelo de rediseño de la tenencia conserva su naturaleza de progresividad, es decir una tasa de acuerdo al precio del vehículo; además de los componentes de Medio Ambiente (40 pesos por cada 100 centímetros cúbicos del tamaño del motor) y el de Movilidad y por uso de infraestructura (2% del precio depreciado del vehículo).

Además, plantea que el impuesto se convertiría en un gravamen nacional federalizado, es decir, es homogéneo en el territorio nacional y recaudado y administrado por los estados.

Disminuir la dependencia

De acuerdo con la investigación, este nuevo impuesto a la tenencia sería capaz de disminuir la dependencia hacia las transferencias por gasto federalizado. En promedio, la dependencia se reduciría 2.4%. La entidad con mayor reducción sería Morelos con 4.8% y la de menor disminución sería Oaxaca con 0.9%.

CDMX establece subsidio

La CDMX es una de las entidades que menor dependencia tiene de los ingresos federales y que genera más ingresos por tenencia. Recién, su gobierno amplió el subsidio en 2026 a vehículos con valor menor a los 638,000 pesos con IVA incluido. Con ello esperan recaudar 4,582 millones de pesos y duplicar el número de vehículos registrados.

La directora del CIEP refiere que es importante considerar en estos cobros a los autos eléctricos e híbridos.

“Quizá no generan tantas emisiones como los de gasolina, pero de todos modos cuando se deseche la pila, van a contaminar. También ocupan espacio”, comenta Macías.