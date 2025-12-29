Publicidad

Mapaches juegan dentro de un quirófano del ISSSTE en Acapulco

Personal captó el momento en el que tres mapaches juegan dentro del quirófano del ISSSTE en Acapulco, Guerrero; además, aclararon cómo es que llegaron hasta ahí.
lun 29 diciembre 2025 09:01 PM
mapaches-hospital-issste-acapulco.jpg
El extraño avistamiento de estos mamíferos causó diversas reacciones entre los internautas. (Foto: Captura de pantalla de video de @porktendencia )

Tres mapaches jugaron en el interior de un quirófano en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Acapulco, el pasado sábado 27 de diciembre, por lo que las autoridades médicas aclararon cómo es que llegaron hasta ahí, además de las medidas que se implementaron.

El momento se grabó en video por parte del personal del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado (ISSSTE), se compartió en redes sociales, lo que de inmediato atrajo diversos comentarios en redes sociales.

La institución de salud informó a través de su cuenta en 𝕏 que personal de enfermería avisó sobre la presencia de los mapaches al área de mantenimiento, por lo que personal especializado procedió a su captura conforme a los protocolos establecidos, sin causar afectaciones a pacientes, personal de salud, ni a las instalaciones o equipos médicos de la unidad.

"Cabe señalar que en esta zona es habitual la presencia de fauna silvestre; asimismo, en un predio contiguo se instaló una feria con atracciones mecánicas, lo que pudo haber propiciado el desplazamiento de los ejemplares hacia las instalaciones hospitalaria", detalla la nota informativa.

Después de retirar a los tres mapaches, se procedió a limpiar el área, además de que se reforzaron las medidas preventivas mediante la revisión de puntos susceptibles de ingreso, incluyendo pasillos, puertas de servicio, azoteas y terrazas. También se verificó el adecuado manejo de residuos y el correcto sellado en plafones y patios colindantes.

Características de los mapaches

Los mapaches cuentan con un pelaje grisáceo, colas largas y el pelo alrededor de sus ojos es de un tono tan oscuro que parece ser un antifaz natural, lo que podría ayudar a desviar el resplandor en sus ojos, por lo que ven mejor durante la noche.

El nombre mapache proviene del náhuatl mapactli que podría traducirse como el que tiene manos, debido a su habilidad para hurgar entre basureros, se le conoce como un animal que se adapta fácilmente a la mancha urbana, por lo que se les ubica como juguetones y que no le temen a los seres humanos; sin embargo, no son sociables, por lo que debe ser personal especializado quien los trate, tal y como ocurrió en el incidente en el interior del Hospital del ISSSTE.

