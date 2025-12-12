Economistas prevén que Banxico recorte la tasa de interés a 7%

Se espera que el comunicado de política monetaria de la próxima semana refuerce un tono cauteloso, ya que las preocupaciones sobre las débiles condiciones económicas se ven contrarrestadas por mayores riesgos de inflación en medio de unas perspectivas comerciales aún inciertas.

Esto situaría a Banco de México (Banxico), en una trayectoria similar a la de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que recortó las tasas de interés esta semana, pero señaló que la vara está alta para una mayor flexibilización a corto plazo.

La junta de cinco miembros de Banxico tiene previsto recortar la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, de 7.25% a ​​7.00%, en la reunión del 18 de diciembre, según los 29 economistas encuestados del 8 al 11 de diciembre.

Presiones inflacionarias

"A pesar de las persistentes presiones inflacionarias, seguimos esperando un recorte de 25 puntos base en la reunión de Banxico del 18 de diciembre. Sin embargo, estas presiones, los impuestos sanitarios de enero y la posible transferencia arancelaria aumentan la probabilidad de una pausa en febrero", señalaron analistas de Morgan Stanley.

En noviembre, Banxico recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2025 a casi cero y mantuvo sin cambios una estimación de una expansión lenta de 1.1% para el próximo año.

También reiteró la predicción de que la inflación alcanzaría la meta de 3% para el segundo semestre del próximo año, pero elevó ligeramente las previsiones de aumento de los precios al consumidor para algunos períodos futuros.

En noviembre, la tasa de inflación anual se aceleró más de lo previsto, alcanzando el 3.80%, de cara a la advertencia de una integrante de la junta de gobierno de Banxico sobre riesgos adicionales para el próximo año.

Otro responsable de la política monetaria, Jonathan Heath, ha sido más contundente, afirmando que las previsiones de Banxico enfrentaban una "crisis de credibilidad" dada la improbabilidad de alcanzar la meta de inflación de 3% en tan solo unos meses.

¿Pausa a inicios de 2026?

De un total de 21 participantes que presentaron previsiones trimestrales, 10 consideraron que la tasa de Banxico se mantendría estable en 7.00% al final del período enero-marzo, mientras que siete la situaron en 6.50% y cuatro en 6.75%, lo que arroja una mediana del 6.75%.

Esto contrastó con la encuesta de noviembre, cuando menos economistas (siete de 19) pronosticaron que la autoridad monetaria mantendría o subiría las tasas en el primer trimestre desde 7.00% en diciembre de 2025, con una estimación de consenso de 6.75%.

En la última encuesta, de 21 economistas que respondieron una pregunta adicional sobre la próxima medida de Banxico tras la decisión de este mes, nueve pronosticaron un recorte en febrero, dos en marzo y los otros 10 en diferentes meses de 2026.

"Para 2026 esperamos una pausa en Banxico en el primer trimestre para analizar las presiones de precios provenientes de la imposición de aranceles e impuestos", dijo Iván Arias, economista de Banamex.

"Y que retomen con un par de recortes en mayo y junio para llegar a una tasa terminal de 6.50%", agregó.