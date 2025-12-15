Falla la app de Banamex en plena quincena y semana de aguinaldo; se multiplican las quejas

Usuarios de Banamex reportaron este lunes 15 de diciembre fallas en la aplicación móvil del banco, lo que desató una ola de quejas y críticas en redes sociales contra la institución, en un día clave por el pago de la quincena para millones de personas y en plena semana de aguinaldo.

A lo largo de la mañana y el mediodía, clientes señalaron dificultades para ingresar a la app, realizar transferencias y efectuar pagos. Ante los reclamos, Banamex reconoció públicamente que su sistema presentaba intermitencias a nivel nacional.

Hasta las 18:00 horas de este lunes, las fallas persisten y Banamex trabaja para atender el problema.