Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Falla la app de Banamex en plena quincena y semana de aguinaldo; se multiplican las quejas

La caída del sistema genera molestia entre clientes que necesitan hacer pagos y movimientos urgentes en plena quincena.
lun 15 diciembre 2025 12:36 PM
Falla la app de Banamex en plena quincena y semana de aguinaldo; se multiplican las quejas
Usuarios de Banamex reportan fallas en la aplicación móvil durante la mañana del 15 de diciembre. (Daniel Augusto)

Usuarios de Banamex reportaron este lunes 15 de diciembre fallas en la aplicación móvil del banco, lo que desató una ola de quejas y críticas en redes sociales contra la institución, en un día clave por el pago de la quincena para millones de personas y en plena semana de aguinaldo.

A lo largo de la mañana y el mediodía, clientes señalaron dificultades para ingresar a la app, realizar transferencias y efectuar pagos. Ante los reclamos, Banamex reconoció públicamente que su sistema presentaba intermitencias a nivel nacional.

Hasta las 18:00 horas de este lunes, las fallas persisten y Banamex trabaja para atender el problema.

Publicidad
Banamex apostará por la banca empresarial tras su separación de Citi
Economía

Banamex busca regresar a la banca corporativa

¿Cuáles son las fallas en la app de Banamex?

De acuerdo con el portal especializado DownDetector, los reportes comenzaron antes del mediodía y se mantuvieron por al menos una hora. Según el sitio, 72% de las quejas correspondían a usuarios que no podían iniciar sesión en la aplicación móvil, lo que generó molestia entre quienes intentaban realizar operaciones bancarias.

Aunque las fallas se registraron en todo el país, las zonas con mayor número de reportes fueron la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, entre otros estados de la República.

Oficial: Los bancos podrán bloquear transferencias a partir de enero
Finanzas Personales

Confirmado: Los bancos podrán bloquear transferencias a partir de enero

Banamex confirma las fallas

A través de redes sociales, el propio banco confirmó los problemas técnicos y aseguró que su equipo trabaja para restablecer el servicio lo antes posible.

“Hola. Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde. Agradecemos tu comprensión”, indicó en redes el Banco Nacional de México.

Publicidad

Tags

Banamex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad