Confirmado: Los bancos podrán bloquear transferencias a partir de enero

Por qué los bancos podrán bloquear transferencias desde enero

Desde el 1 de enero de 2026 entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU) en toda la banca digital. A partir de esa fecha, cualquier operación que rebase el límite configurado podrá detenerse o requerir una validación adicional antes de completarse.

Esta condición marca el cierre del periodo de transición, que comenzó en octubre, cuando las instituciones debieron habilitar la función para que cada usuario definiera su límite personalizado.

Lee también: Lo que debes cambiar ya en tu app bancaria para que no bloqueen tus transferencias y movimientos en enero

Cómo surgió el MTU y por qué cambia la operación bancaria

El 14 de junio de 2024, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó una resolución que modifica la forma en la que operan las instituciones de crédito, con el objetivo de robustecer la supervisión de la banca múltiple en materia de prevención, detección y respuesta oportuna ante el fraude.

Es decir, la CNBV actualizó la normativa para que los bancos tengan más herramientas para combatir este delito, en los que incluyen que toda institución cuente con un “Plan de gestión para la prevención del fraude”.

Sin embargo, una de las medidas que más destacó fue la creación del Monto Transaccional del Usuario (MTU), ya que esta afecta directamente al usuario o cliente del banco. De acuerdo con la disposición oficial, el objetivo principal es establecer límites de movimientos financieros de una cuenta.

Este documento fue resultado de cambios realizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda), responsable de proteger la estabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero mexicano.

También incorporó la definición de “Conductas observables para la gestión del fraude” externas o internas, y las que pueden ser aquellas que tienden a:

a) suplantar o usurpar la identidad del usuario;

b) robar sus datos personales e información financiera;

c) suplantar la identidad de la institución de crédito;

d) el uso de información privilegiada de usuarios (por parte de los empleados de las Instituciones de crédito);

e) comprometer los medios electrónicos usados por el usuario instalando un código malicioso capaz de alterar la realización de operaciones monetarias, o

f) alterar cheques y emitir cheques falsos.

La Secretaría de Hacienda informó que los fraudes cibernéticos son una amenaza creciente en México , ya que su incidencia creció 40% entre 2018 a 2024. El phishing fue el mecanismo más común, que consiste en robar información personal o la identidad digital como contraseñas o datos bancarios.

Cómo establecer el MTU en las apps bancarias

HSBC

1. Entra a “Transferir y pagar”.

2. Selecciona “Editar límite por transferencia” (en “Servicios frecuentes”).

3. Ajusta el monto que desees.

4. El cambio se aplica al instante y puedes modificarlo cuantas veces quieras.

BBVA

1. Ve al "Menú" y selecciona la opción "Configuración".

2. Busca y elige la sección "Límites de operaciones".

3. Puedes editar el "Límite por operación", "Límite diario" y "Límite mensual" con el ícono del lápiz que se encuentra a la derecha.

Santander

1. Ingresa al “Menú”.

2. Selecciona “Administración de mis cuentas” seguido de "Configuración límite importe”.

3. Da clic en “transferencia rápida” y establece el monto máximo para tus movimientos.

Banorte

1. Abre la app e ingresa al “Menú”.

2. Da clic en el a´partado de “Ajustes generales”.

3. Dentro del apartado encontrarás “Modificar límite de tarjeta” seleccionalo y así podrás modificar el monto al que más te convenga.

Banamex

1. Ingresa a tu sesión en la app y selecciona el detalle de tu cuenta de débito.

2. Toca la opción Límite de Transacción y luego Editar.

3. Introduce el monto que deseas establecer y da Continuar. Se generará una clave dinámica o deberás usar tu NetKey físico si aplica.

4. Identifícate con tu contraseña o mediante biométricos.

5. Confirma el cambio y comenzarás a recibir notificaciones por correo electrónico, push o SMS.

6. Si el proceso fue exitoso, aparecerá el mensaje: “Personalizaste tu límite de transacción”.

Recomendación: es necesario contar con NetKey activo (físico o móvil) y tener las notificaciones activadas para completar el proceso sin inconvenientes.