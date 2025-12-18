Sheinbaum hace oficial en el DOF la nueva moneda de 20 pesos; estas son sus características

¿Qué celebra la nueva moneda?

La nueva moneda de 20 pesos conmemorará el 200 aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar, un episodio clave que marcó el cierre definitivo del proceso independentista.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la pieza recuerda el momento en que México logró el control de sus costas y rutas marítimas, consolidando así su soberanía no solo en el territorio continental, sino también en el ámbito naval. Este hecho histórico ocurrió en 1825, cuando las fuerzas mexicanas recuperaron la fortaleza de San Juan de Ulúa, el último bastión español en el país.

La moneda se emite al amparo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y forma parte de las ediciones conmemorativas que buscan difundir y preservar momentos clave de la historia nacional, sin perder su función como medio de pago de curso legal.

La nueva moneda conmemora el 200 aniversario de la independencia de México en la Mar y la recuperación de San Juan (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Características de la nueva moneda de 20 pesos

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la nueva moneda conmemorativa de 20 pesos tendrá las siguientes características técnicas y de diseño:

Valor nominal: 20 pesos.

Forma: Dodecagonal (12 lados).

Diámetro: 30 milímetros.

Tipo: Moneda bimetálica.

Composición

Parte central: Aleación de alpaca plateada

65% cobre, 10% níquel y 25% zinc

Peso: 5.51 gramos

Tolerancia en peso: ±0.22 gramos

Anillo perimétrico: Aleación de bronce-aluminio

92% cobre, 6% aluminio y 2% níquel

Peso: 7.16 gramos

Tolerancia en peso: ±0.29 gramos

Peso total de la moneda: 12.67 gramos, con una tolerancia de ±0.51 gramos por pieza.

En cuanto al diseño, en el anverso la moneda llevará el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando el semicírculo superior, como ocurre con otras monedas de curso legal.

En el reverso, el motivo conmemorativo estará relacionado con el 200 aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar y será definido por el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de Marina. Este diseño incluirá la denominación “$20”, la ceca “Mo” de la Casa de Moneda de México y la leyenda “1825–2025”.

El canto será estriado discontinuo, una característica que facilita su identificación al tacto. Además, la moneda contará con elementos de seguridad, como imagen latente y microtexto en el reverso, los cuales estarán vinculados al motivo conmemorativo y buscan dificultar su falsificación.

Al tratarse de una moneda con valor nominal, la nueva pieza podrá utilizarse para pagos, compras y cualquier tipo de transacción, independientemente de su carácter conmemorativo.

Todas las monedas de 20 pesos, incluidas las conmemorativas y antiguas, tienen pleno valor legal y deben aceptarse en comercios y transacciones. (Foto: Banxico)

Todas las monedas de 20 pesos valen y deben seguirse usando

Las monedas de 20 pesos, vigentes desde 1993, tienen pleno valor legal y deben aceptarse en todas las transacciones, ya sean ediciones comunes o conmemorativas. Aunque muchas personas las consideran incómodas o prefieren guardarlas como piezas de colección, esto no afecta su validez.

El Banco de México recuerda que, aunque algunas monedas antiguas estén en proceso de retiro, su denominación sigue vigente. Los comercios y usuarios están obligados a recibirlas como cualquier otro efectivo.

Por ello, al pagar con monedas de 20 pesos, no solo se cumple con la ley, sino que también se facilita la circulación del efectivo y se aprovecha al máximo la durabilidad y resistencia de estas piezas frente a los billetes.

