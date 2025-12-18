El plan de Carlos Slim para que México crezca, sea próspero y abandone la pobreza en 10 años

El plan de Carlos Slim para que México crezca en 10 años

Carlos Slim considera que la clave para transformar la economía mexicana está en elevar de forma sostenida la inversión y el crecimiento. En entrevista con Real Estate Market & Lifestyle , el empresario explicó que, si el país logra invertir entre 25 y 28% del PIB cada año —principalmente con capital privado nacional—, se puede detonar un crecimiento económico mucho mayor al actual. “Si logramos superar ese 25% va a empezar a haber un crecimiento mayor”, señaló.

Slim plantea que, con un crecimiento anual de 4 a 5% durante la próxima década, México podría duplicar su PIB per cápita en un horizonte de 15 años y alcanzar ingresos cercanos a 20,500 dólares por persona al año.

Para el empresario, no se trata solo de crecer en números, sino de combinar ese avance con un aumento real del ingreso de la población, de modo que se fortalezca el mercado interno y el bienestar social.

“Lo importante es que tengamos un crecimiento con mayor desarrollo y empleo, pero al mismo tiempo que suba el nivel socioeconómico”, afirmó.

El diagnóstico de Slim es claro: mientras entre 1933 y 1981 México creció a una tasa promedio de 6.2%, desde 1982 el avance ha sido muy bajo, con apenas 0.38% anual por habitante, lo que ha limitado el progreso de las familias.

Por eso insiste en que el país necesita retomar una ruta de crecimiento alto y sostenido. “Con 4% ya la hicimos”, dijo al expresar su deseo de que esta dinámica comience a partir de 2026.

Para ponerlo en contexto, el crecimiento económico actual de México está muy lejos de los niveles que plantea Slim. En 2024, el PIB del país avanzó entre 1.2 y 1.5%, según estimaciones del Inegi, lo que marcó uno de los peores desempeños desde 2020, cuando la economía se desplomó 8.5% a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

Slim propone que México invierta entre 25 y 28% del PIB cada año, principalmente con capital privado nacional, para detonar un mayor dinamismo económico. (PEDRO PARDO/AFP)

En pocas palabras…

En términos sencillos, lo que Slim propone es que México haga un esfuerzo similar al de una familia que decide invertir más para mejorar su futuro. Si un hogar destina parte de su ingreso a estudiar, emprender o mejorar su negocio, con el tiempo gana más y vive mejor.

A escala país, esto implica invertir más en empresas, infraestructura y empleo, para que la economía se active, haya más trabajo y los salarios suban. Si ese proceso se mantiene durante varios años, el resultado —según Slim— sería un país con mayores oportunidades, mejores ingresos y un bienestar creciente para la mayoría de la población.

El plan de Carlos Slim continúa: su hijo busca llevarlo a la práctica

La visión de crecimiento de Carlos Slim no es una idea aislada dentro de su grupo empresarial. Su hijo primogénito, Carlos Slim Domit, ha planteado un plan prácticamente en la misma línea para detonar el desarrollo económico de México en la próxima década.

En septiembre pasado, Slim Domit afirmó que, si el país logra mantener una inversión anual de al menos 25% del PIB —con más de 80% proveniente de inversión privada nacional—, México puede alcanzar tasas de crecimiento superiores al 4% cada año. Esta meta, explicó, forma parte del llamado Plan México y apuesta a que la iniciativa privada sea el principal motor del crecimiento.

El planteamiento es claro y directo: invertir más para crecer más. De acuerdo con Slim Domit, con ese nivel de inversión sostenida durante los próximos 10 años, el país podría generar más empleo, fortalecer su desarrollo económico y elevar el ingreso per cápita, además de mejorar de manera sustancial el nivel socioeconómico de la población.

En términos simples, el hijo de Carlos Slim coincide con la idea central de su padre: México no necesita fórmulas complicadas, sino aumentar de forma constante la inversión productiva, principalmente desde el sector privado nacional, para que la economía se acelere, haya más trabajo y los ingresos de las familias crezcan. Su mensaje apunta a que, con disciplina y continuidad, el país sí puede cambiar su rumbo económico en una sola década.

Carlos Slim Domit retoma la visión de su padre y plantea que mantener una inversión anual de al menos 25% del PIB permitiría crecer por arriba de 4% anual. (Foto: Raquel Cunha/Reuters)

Los Slim coinciden con Sheinbaum

Tanto Carlos Slim Helú como Carlos Slim Domit han vinculado su propuesta de crecimiento con el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para ambos, que el gobierno haya fijado como meta una inversión de 25 a 28% del PIB es una señal clave para detonar un crecimiento económico más alto y sostenido.

En la página oficial del Plan México se establece con claridad que uno de sus ejes centrales es elevar la proporción de inversión respecto al PIB, con metas concretas: mantenerla por encima de 25% a partir de 2026 y llevarla a más de 28% en 2030. Este planteamiento coincide con la ruta que desde hace años han defendido tanto Slim padre como su hijo.

Carlos Slim ha señalado que el enfoque de Sheinbaum va en la dirección correcta, al reconocer que superar ese nivel de inversión permitiría acelerar la economía y elevar el ingreso de la población. En su visión, el plan gubernamental coincide con su diagnóstico: crecer más es indispensable para combatir la pobreza y mejorar el bienestar.

En la misma línea, Carlos Slim Domit ha respaldado el Plan México, subrayando que su énfasis en la inversión privada nacional abre una ventana real para lograr crecimientos superiores al 4% anual, generar empleo y elevar el ingreso per cápita en la próxima década.

En síntesis, padre e hijo coinciden en que la estrategia económica de Claudia Sheinbaum es compatible con su propia visión: más inversión, crecimiento sostenido y mejora del nivel de vida, siempre que se mantenga como una política constante y de largo plazo.