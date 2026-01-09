Precios al consumidor en China registran en diciembre su mayor subida desde 2023

El gigante asiático afronta dificultades con sus exportaciones y un consumo interno débil desde la pandemia de covid-19, debido en particular a una prolongada crisis en el sector inmobiliario.

El índice de precios al consumidor, un indicador clave de la inflación, subió en diciembre un 0.8% interanual, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La cifra coincidió con la previsión de la agencia económica Bloomberg y superó el 0.7% registrado en noviembre.

La demanda de los consumidores aumentó el último mes de 2025 debido a las celebraciones de Año Nuevo, afirmó en un comunicado Dong Lijuan, representante de la ONE.

"Las políticas destinadas a ampliar la demanda interna y promover el consumo siguieron dando resultados", añadió Dong.

Aunque Beijing ha intentado pasar a un modelo de crecimiento basado más en el consumo interno y menos en las exportaciones y la industria manufacturera, el éxito ha sido limitado.

El índice de precios al productor cayó un 1,9% interanual en diciembre, de acuerdo con la ONE.

La encuesta de Bloomberg había pronosticado un descenso del 2%.

El IPP lleva más de tres años en deflación, lo que refleja la debilidad de la demanda y el exceso de oferta mundial de productos manufacturados chinos.