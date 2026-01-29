Publicidad

Banxico lanza nuevo billete de 100 pesos y tiene símbolos ocultos, ¿qué significan?

El nuevo billete integra referencias históricas y visuales que reflejan el papel del banco central a lo largo de cien años.
jue 29 enero 2026 09:50 AM
banxico-presenta-nuevo-billete-de-100-pesos
La pieza fue concebida como un specimen conmemorativo y su diseño se construye a partir de referencias directas a la trayectoria del banco central. (Banco de México)

El Banco de México anunció el lanzamiento de un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos y presentó los elementos que integran la pieza. El aviso se realizó mediante un video institucional en el que la autoridad monetaria expuso el sentido histórico del ejemplar y los rasgos visuales que lo conforman.

La pieza fue concebida como un specimen conmemorativo y su diseño se construye a partir de referencias directas a la trayectoria del banco central. Cada elemento descrito en el anuncio forma parte del mensaje que acompaña el centenario de la institución.

El origen del billete y el sentido de la conmemoración

El video abre con una referencia directa al lugar y al tiempo: “en el corazón de la Ciudad de México”, donde “hace 100 años nació el Banco de México”. Desde ahí se enmarca el origen de la institución y el punto de partida de la pieza conmemorativa.

La narración continúa con una descripción de su trayectoria al señalarlo como “una institución que ha resguardado nuestra economía con firmeza, transparencia y visión”. En ese contexto, el anuncio indica que, para celebrar el centenario, “se creó un specimen que honra su historia”.

Los elementos del anverso del billete

nuevo-billete-de-100-pesos
(Banco de México)

El recorrido visual se detiene en el anverso del billete, donde aparece “la majestuosa fachada del edificio principal”. A ambos lados, la narración destaca la presencia de esculturas que “simbolizan trabajo y abundancia”.

Frente al edificio, el video describe arcos que “portan los nombres de quienes han trazado su camino”, integrados como parte del diseño frontal que acompaña la imagen central.

El reverso y los símbolos de confianza

nuevo-billete-de-100-pesos-2
(Banco de México)

En el reverso, la narración cambia de escenario y señala que “la bóveda se convierte en símbolo de confianza”. Desde ese espacio, el video muestra cómo “brotan billetes, monedas y circuitos”.

La secuencia se describe como un cruce entre tiempos, presentado en el mensaje como “pasado y futuro en diálogo constante”. Sobre esa base, el diseño incorpora “trazos de luz, color y memoria” que acompañan la composición visual.

Cómo conseguir el nuevo billete conmemorativo de 100 pesos

Aunque el anuncio ya se encuentra en el perfil oficial del banco, hasta el momento no se ha especificado la fecha en que empezará a circular, por lo que se recomienda mantenerse atento a sus perfiles oficiales para poder adquirir esta pieza.

Banco de México Peso

