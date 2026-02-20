La CNA le dice no a Visa: le niega la compra de 51% de Prosa por riesgos a las competencia

Entre los principales riesgos señalados se encuentran:
- Eliminación de un competidor directo: La Comisión subrayó que Visa ya ofrece su propio servicio de procesamiento de pagos, por lo que adquirir PROSA implicaba comprar a “uno de sus más grandes competidores en lugar de competir”.
- Riesgo para una marca de bajo costo: PROSA es propietaria de la marca Carnet. La autoridad consideró que la transacción ponía en riesgo la viabilidad de Carnet como opción de menor costo para los usuarios.
- Uso de información sensible: La integración habría otorgado a Visa acceso a información transaccional única de usuarios de servicios financieros, lo que podría dejar en desventaja a otros competidores en el mercado.
Si bien Visa y PROSA presentaron medidas para mitigar los posibles efectos anticompetitivos, la Comisión determinó que “no resultaron idóneas ni suficientes” para evitar los riesgos detectados.
Asimismo, la autoridad ponderó que la operación contemplaba inversiones por parte de Visa en los sistemas de procesamiento de PROSA; sin embargo, concluyó que no se acreditó que dichas inversiones no pudieran realizarse fuera del contexto de la adquisición.
“La labor de la Comisión Nacional Antimonopolio es proteger la competencia en todos los sectores del país. Esta decisión es parte de un esfuerzo decidido por parte de la autoridad de competencia mexicana para garantizar una mayor oferta en los mercados financieros del país en beneficio de las y los usuarios mexicanos”, indicó el organismo.
Visa expresa desacuerdo
Por su parte, Visa manifestó su inconformidad con la resolución:
“Visa está decepcionada con la decisión de la Comisión Nacional de Antimonopolio de México (CNA). Creemos firmemente que la combinación de Visa y Prosa potenciaría significativamente la competencia en el mercado y modernizaría los pagos en México, permitiendo que consumidores, empresas e instituciones financieras se beneficien de experiencias de pago digital más innovadoras y seguras. Como empresa global de pagos, Visa impulsa la innovación que acelera el progreso en todo el ecosistema de pagos, y seguimos comprometidos con llevar estos avances a México. Estamos revisando cuidadosamente la resolución de la CNA y evaluaremos todas las opciones disponibles.”