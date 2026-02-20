La CNA le dice no a Visa: le niega la compra de 51% de Prosa por riesgos a las competencia

Publicidad

Economía

México niega a Visa la compra de 51% de Prosa por riesgos a la competencia

La Comisión Nacional Antimonopolio rechazó la operación al considerar que eliminaría a un competidor. Visa lamenta la decisión y evaluará las opciones disponibles.
vie 20 febrero 2026 03:59 PM
La autoridad concluyó que la operación dañaría la competencia en el mercado de pagos y podría afectar a los usuarios financieros en México. (Zorica Nastasic/Getty Images)

La Comisión Nacional Antimonopolio negó la adquisición del 51% del capital de PROSA por parte de Visa International, al concluir que la operación implicaba riesgos a la competencia que podrían afectar a las personas usuarias de servicios financieros.

De acuerdo con la autoridad, la operación suponía la integración entre uno de los procesadores de pagos con tarjeta más grandes de México (PROSA) y la marca de tarjetas de débito y crédito más grande del mundo (Visa). Y tras un “análisis técnico y exhaustivo”, el Pleno de la Comisión determinó que la operación tendría “efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano y, particularmente, sobre las y los mexicanos que utilizan servicios financieros en el país”.

PROSA es una empresa de procesamiento de pagos electrónicos, es decir, la infraestructura que hace posible que se autoricen y ejecuten transacciones con tarjetas de crédito y débito en comercios y cajeros. Su importancia radica en que opera más de la mitad del volumen de transacciones electrónicas de pago en México.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran:

  • Eliminación de un competidor directo: La Comisión subrayó que Visa ya ofrece su propio servicio de procesamiento de pagos, por lo que adquirir PROSA implicaba comprar a “uno de sus más grandes competidores en lugar de competir”.
  • Riesgo para una marca de bajo costo: PROSA es propietaria de la marca Carnet. La autoridad consideró que la transacción ponía en riesgo la viabilidad de Carnet como opción de menor costo para los usuarios.
  • Uso de información sensible: La integración habría otorgado a Visa acceso a información transaccional única de usuarios de servicios financieros, lo que podría dejar en desventaja a otros competidores en el mercado.

Si bien Visa y PROSA presentaron medidas para mitigar los posibles efectos anticompetitivos, la Comisión determinó que “no resultaron idóneas ni suficientes” para evitar los riesgos detectados.

Asimismo, la autoridad ponderó que la operación contemplaba inversiones por parte de Visa en los sistemas de procesamiento de PROSA; sin embargo, concluyó que no se acreditó que dichas inversiones no pudieran realizarse fuera del contexto de la adquisición.

“La labor de la Comisión Nacional Antimonopolio es proteger la competencia en todos los sectores del país. Esta decisión es parte de un esfuerzo decidido por parte de la autoridad de competencia mexicana para garantizar una mayor oferta en los mercados financieros del país en beneficio de las y los usuarios mexicanos”, indicó el organismo.

Visa expresa desacuerdo

Por su parte, Visa manifestó su inconformidad con la resolución:

“Visa está decepcionada con la decisión de la Comisión Nacional de Antimonopolio de México (CNA). Creemos firmemente que la combinación de Visa y Prosa potenciaría significativamente la competencia en el mercado y modernizaría los pagos en México, permitiendo que consumidores, empresas e instituciones financieras se beneficien de experiencias de pago digital más innovadoras y seguras. Como empresa global de pagos, Visa impulsa la innovación que acelera el progreso en todo el ecosistema de pagos, y seguimos comprometidos con llevar estos avances a México. Estamos revisando cuidadosamente la resolución de la CNA y evaluaremos todas las opciones disponibles.”

