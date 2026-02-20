La CNA le dice no a Visa: le niega la compra de 51% de Prosa por riesgos a las competencia

La Comisión Nacional Antimonopolio negó la adquisición del 51% del capital de PROSA por parte de Visa International, al concluir que la operación implicaba riesgos a la competencia que podrían afectar a las personas usuarias de servicios financieros.

De acuerdo con la autoridad, la operación suponía la integración entre uno de los procesadores de pagos con tarjeta más grandes de México (PROSA) y la marca de tarjetas de débito y crédito más grande del mundo (Visa). Y tras un “análisis técnico y exhaustivo”, el Pleno de la Comisión determinó que la operación tendría “efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano y, particularmente, sobre las y los mexicanos que utilizan servicios financieros en el país”.

PROSA es una empresa de procesamiento de pagos electrónicos, es decir, la infraestructura que hace posible que se autoricen y ejecuten transacciones con tarjetas de crédito y débito en comercios y cajeros. Su importancia radica en que opera más de la mitad del volumen de transacciones electrónicas de pago en México.