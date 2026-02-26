Banco BASE: arquitectura financiera que blinda a las empresas

La volatilidad, la digitalización acelerada y la complejidad de los mercados globales ya son parte del día a día en la toma de decisiones.

La capacidad de adaptarse se ha convertido en una ventaja estratégica. Grupo Financiero BASE ha hecho de la agilidad y la innovación una constante a lo largo de sus 40 años de historia, evolucionando su modelo de banca empresarial para responder de manera precisa a las necesidades reales de las compañías que operan en México y en el extranjero.

Desde su especialización en divisas y pagos internacionales hasta su apuesta por plataformas digitales, Banco BASE ha construido una propuesta centrada en simplificar la gestión financiera, fortalecer la confianza y ofrecer certeza operativa en cada transacción.

Su enfoque combina tecnología, asesoría consultiva, procesos robustos y una visión clara de acompañamiento a largo plazo para empresas que forman parte del comercio exterior, el nearshoring y las cadenas globales de valor.

A diferencia de la tendencia de automatización genérica en la banca, la institución busca un modelo donde la tecnología potencia al experto. En el último año, BASE incrementó su plantilla en un 20%, sumando 200 especialistas clave, en áreas de cumplimiento, tecnología, ciberseguridad, datos y asesores.

