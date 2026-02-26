Publicidad

Economía

Banco BASE: arquitectura financiera que blinda a las empresas

Con 40 años de trayectoria, Banco BASE ha construido una banca empresarial capaz de adaptarse a mercados cambiantes, combinando innovación digital, agilidad operativa y especialización en divisas.
jue 26 febrero 2026 11:40 AM
Presentado por: Banco BASE
Banco BASE anticipa el futuro financiero con modelos operativos flexibles y confiables. (Cortesía)

La volatilidad, la digitalización acelerada y la complejidad de los mercados globales ya son parte del día a día en la toma de decisiones.

La capacidad de adaptarse se ha convertido en una ventaja estratégica. Grupo Financiero BASE ha hecho de la agilidad y la innovación una constante a lo largo de sus 40 años de historia, evolucionando su modelo de banca empresarial para responder de manera precisa a las necesidades reales de las compañías que operan en México y en el extranjero.

Desde su especialización en divisas y pagos internacionales hasta su apuesta por plataformas digitales, Banco BASE ha construido una propuesta centrada en simplificar la gestión financiera, fortalecer la confianza y ofrecer certeza operativa en cada transacción.

Su enfoque combina tecnología, asesoría consultiva, procesos robustos y una visión clara de acompañamiento a largo plazo para empresas que forman parte del comercio exterior, el nearshoring y las cadenas globales de valor.

A diferencia de la tendencia de automatización genérica en la banca, la institución busca un modelo donde la tecnología potencia al experto. En el último año, BASE incrementó su plantilla en un 20%, sumando 200 especialistas clave, en áreas de cumplimiento, tecnología, ciberseguridad, datos y asesores.

Especialización, confianza y solidez para operar a escala global

Ofreciendo más de 30 cruces de moneda y coberturas cambiarias personalizadas que ayudan a las empresas a navegar la volatilidad de los mercados globales. BASE a través de sus soluciones de Cash Management, el banco permite centralizar operaciones de tesorería, optimizar flujos de efectivo y gestionar la liquidez con mayor precisión.

Esta propuesta se sostiene en cuatro pilares estratégicos: una gobernanza y cumplimiento sólidos, con procesos PLD/KYC alineados a estándares internacionales; un modelo operativo estandarizado que garantiza trazabilidad y consistencia; una alta calidad de datos respaldada por tecnología de monitoreo; y relaciones activas con bancos corresponsales que fortalecen la operación internacional.

Más de 6,000 horas de capacitación normativa al año respaldan esta estructura, reforzando la confianza de sus más de 24,000 clientes.

Banco BASE transforma crecimiento en estabilidad sostenida. (Cortesía)

Este año, Banco BASE se enfoca en la experiencia del cliente, destinando 500 millones de pesos a su transformación organizacional con el objetivo de robustecer los temas de cumplimiento, la asesoría y la automatización de procesos, con el objetivo de mejorar la experiencia al cliente, reducir el onboarding de empresas y potencializar la atención de sus asesores.

El banco que entiende a la tesorería

Más allá de los números y la tecnología, el ADN de Banco BASE reside en su cercanía. Su modelo operativo no solo busca la eficiencia, sino la creación de relaciones a largo plazo con empresas que forman parte del comercio exterior, el nearshoring y las cadenas globales de valor.

Descubre por qué nueve de cada 10 tesorerías recomiendan a Banco BASE como su experto en operaciones globales.

