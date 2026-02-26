Publicidad

Revista Digital
Economía

Reguladores van por nueva consulta consensuada para pagos con tarjeta

El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, dijo que habrá una nueva consulta en la que se acordarán nuevas fechas de implementación; participarán bancos y autoridades.
jue 26 febrero 2026 12:46 PM
omar mejia dice que habra nueva consulta para pagos con tarjeta
Omar Mejía dijo que la nueva consulta se hará de manera consensuada con el gremio. (Luz Elena Marcos)

Tras haber retirado una consulta sobre pagos con tarjeta, los reguladores y jugadores del sistema financiero van por una nueva propuesta.

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Omar Mejía Castelazo, dijo que los reguladores trabajan con la Asociación de Bancos de México (ABM) en una propuesta en la que se están redefiniendo puntos específicos como las fechas de implementación.

"Se están discutiendo cuáles son las fechas de implementación, etcétera", dijo tras su participación en el Fintech México Festival. "Algunas preocupaciones se externaron en el proceso de consulta pública y es por eso que se dio, digamos, un plazo mayor para que pudieran también llevarse a cabo estas discusiones y a retomarse la propuesta".

El subgobernador dijo que esta nueva propuesta regulatoria se publicará tras un consenso con la banca.

"Es una propuesta que va a salir consensuada y con la que se sigue trabajando junto con la ABM", aseguró.

En febrero pasado, la CNBV bajó la propuesta que lanzó en 2025 para hacer mejoras a los pagos con tarjetas; entre las mejoras estaba reducir las cuotas de intercambio pero algunos jugadores -la banca incluida- se opusieron a la reducción de estas cuotas de golpe y pidieron gradualidad.

Se buscaba en la propuesta de CNBV y Banxico que se cobrara un 0.6% para los pagos con tarjetas de crédito y de 0.3% para las tarjetas de débito. Los datos del banco central apuntan a que las cuotas de intercambio de tarjetas de crédito alcanzan hasta el 1.91%, mientras que en tarjetas de débito son de hasta 1.15%.

En 2023, la Cofece advirtió que las cuotas de intercambio en México son de las más altas en el mundo con un promedio de 1.36%, mientras que en otros países esta cuota es de 0.2% en promedio.

El año pasado se procesaron 11,261 millones de pagos con tarjeta , de los cuales 28% fueron con crédito y el resto con débito, de acuerdo con cifras oficiales de Banxico.

El número de operaciones representó un aumento de 14% en comparación con 2024.

Listo el diseño de monedas para el Mundial; nuevas monedas de un peso no circulan

El subgobernador Mejía también dijo que el banco central ya aprobó los diseños de las monedas que se pondrán en circulación para el Mundial de Futbol de este año.

"Los diseños ya están también en ese proceso inicial y van a estar listas para el evento", dijo.

Sobre las nuevas monedas de un peso, cuyo núcleo será de acero recubierto de bronce, y que el banco central dijo que estarían en circulación en diciembre pasado, Mejía dijo que estas siguen en acuñación.

Al preguntarle si los mexicanos ya podían tener en sus manos estas nuevas piezas con las que se supone habría una reducción de costos de hasta 400 millones de pesos, el subgobernador dijo que se está haciendo un stock.

"No, las monedas ya se diseñaron, ya se están acuñando por parte de la Casa de Moneda y tú sabes que toma tiempo que las monedas se pongan en circulación; tenemos un stock", dijo.

