Reguladores van por nueva consulta consensuada para pagos con tarjeta

"Se están discutiendo cuáles son las fechas de implementación, etcétera", dijo tras su participación en el Fintech México Festival. "Algunas preocupaciones se externaron en el proceso de consulta pública y es por eso que se dio, digamos, un plazo mayor para que pudieran también llevarse a cabo estas discusiones y a retomarse la propuesta".

El subgobernador dijo que esta nueva propuesta regulatoria se publicará tras un consenso con la banca.

"Es una propuesta que va a salir consensuada y con la que se sigue trabajando junto con la ABM", aseguró.

En febrero pasado, la CNBV bajó la propuesta que lanzó en 2025 para hacer mejoras a los pagos con tarjetas; entre las mejoras estaba reducir las cuotas de intercambio pero algunos jugadores -la banca incluida- se opusieron a la reducción de estas cuotas de golpe y pidieron gradualidad.

Se buscaba en la propuesta de CNBV y Banxico que se cobrara un 0.6% para los pagos con tarjetas de crédito y de 0.3% para las tarjetas de débito. Los datos del banco central apuntan a que las cuotas de intercambio de tarjetas de crédito alcanzan hasta el 1.91%, mientras que en tarjetas de débito son de hasta 1.15%.

En 2023, la Cofece advirtió que las cuotas de intercambio en México son de las más altas en el mundo con un promedio de 1.36%, mientras que en otros países esta cuota es de 0.2% en promedio.

El año pasado se procesaron 11,261 millones de pagos con tarjeta , de los cuales 28% fueron con crédito y el resto con débito, de acuerdo con cifras oficiales de Banxico.

El número de operaciones representó un aumento de 14% en comparación con 2024.