OCDE recomienda a México eficientar su gasto e ingresos para reducir su déficit

“Detrás de un incremento excepcional de hasta 5% del PIB en 2024, el déficit fiscal se redujo al 3.9% en 2025, la consolidación fiscal en curso orientada a reducir el déficit a 3% hasta 2027 es una medida positiva y debería mantenerse. Un plan fiscal transparente con detalles sobre medidas específicas para lograr dicha consolidación, fortalecería la confianza de los inversionistas también contribuiría a reducir las primas de riesgo y costos de financiamiento”, dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Al presentar el Estudio Económico de la OCDE sobre México, Cormann destacó que las finanzas públicas poseen sólido historial con un déficit promedio de 2.8% del PIB durante la última década, frente al 4.5% del PIB promedio de los países que integran la organización.

No obstante, presenta un nivel bajo de gasto público, equivalente al 30% del PIB frente al promedio de la OCDE de 43% del PIB.

“El incremento de gasto por pago de intereses, y pensiones no contributivas, ha reducido el marco fiscal, para proveer las necesidades en otros ámbitos prioritarios”, comentó Cormann, acompañado del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en Palacio Nacional.

Destacó que para salvaguardar la sostenibilidad fiscal y favorecer el crecimiento económico sólido, será esencial la eficiencia del gasto público, además de adoptar un enfoque más estratégico de la planificación y priorización del gasto.

“Esto se puede lograr a través de un marco fiscal de mediano plazo más sólido, y un uso más sistemático de regulaciones del gasto y análisis de costo beneficio, además de incrementar el gasto gradualmente, hacia áreas que impulsen la productividad, la educación, fortalecería el potencial de crecimiento a largo plazo”, agregó.