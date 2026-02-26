La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a México eficientar su gasto e ingresos para reducir su déficit, a través de un plan fiscal transparente, lo que fortalecería la confianza de los inversionistas y contribuiría a reducir las primas de riesgo y costos de financiamiento.
OCDE recomienda a México eficientar su gasto e ingresos para reducir su déficit
“Detrás de un incremento excepcional de hasta 5% del PIB en 2024, el déficit fiscal se redujo al 3.9% en 2025, la consolidación fiscal en curso orientada a reducir el déficit a 3% hasta 2027 es una medida positiva y debería mantenerse. Un plan fiscal transparente con detalles sobre medidas específicas para lograr dicha consolidación, fortalecería la confianza de los inversionistas también contribuiría a reducir las primas de riesgo y costos de financiamiento”, dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
Al presentar el Estudio Económico de la OCDE sobre México, Cormann destacó que las finanzas públicas poseen sólido historial con un déficit promedio de 2.8% del PIB durante la última década, frente al 4.5% del PIB promedio de los países que integran la organización.
No obstante, presenta un nivel bajo de gasto público, equivalente al 30% del PIB frente al promedio de la OCDE de 43% del PIB.
“El incremento de gasto por pago de intereses, y pensiones no contributivas, ha reducido el marco fiscal, para proveer las necesidades en otros ámbitos prioritarios”, comentó Cormann, acompañado del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en Palacio Nacional.
Destacó que para salvaguardar la sostenibilidad fiscal y favorecer el crecimiento económico sólido, será esencial la eficiencia del gasto público, además de adoptar un enfoque más estratégico de la planificación y priorización del gasto.
“Esto se puede lograr a través de un marco fiscal de mediano plazo más sólido, y un uso más sistemático de regulaciones del gasto y análisis de costo beneficio, además de incrementar el gasto gradualmente, hacia áreas que impulsen la productividad, la educación, fortalecería el potencial de crecimiento a largo plazo”, agregó.
El secretario de Hacienda explicó que en 2025 se concretó el mayor esfuerzo de consolidación en casi una década. Este bajó de 5.8% a 4.3% del PIB o 4.8% excluyendo a Pemex de manera preliminar.
“Para fortalecer nuestros amortiguadores fiscales, se realizó un depósito de 15,000 millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, alcanzando un saldo de 127,000 millones de pesos. Y para acelerar la inversión productiva, con disciplina, se canalizaron 61,300 millones de pesos al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para proyectos de infraestructura carretera con efectos directos en logística, integración de mercados y competitividad”, dijo el funcionario mexicano.
Destacó que el desarrollo financiero será un componente central de esta estrategia. Los activos administrados por las Afores continuarán creciendo, fortaleciendo la base de inversionistas institucionales domésticos, y ampliando la capacidad de financiamiento de largo plazo para infraestructura y proyectos productivos. Lo que reducirá la dependencia del financiamiento externo y profundizará los mercados locales.
Más ingresos
El secretario general de la OCDE explicó que se necesitan mayores ingresos para salvaguardar la sostenibilidad fiscal, e impulsar el gasto que fomente la productividad.
México es uno de los países de la OCDE que menos impuestos recauda, con un promedio del 10.8% del PIB, cuando el de los países de la organización es de 34% del PIB.
Para generar ingresos es necesario activar acciones contra la evasión fiscal, reducir los regímenes fiscales especiales, además de incrementar incentivos para que los estados cobren los impuestos de su competencia como la tenencia vehicular.