Secretaría de Hacienda no cumple su meta: se queda a 0.1 puntos del PIB para el déficit fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Édgar Amador Zamora, quedó "a un pelito" de llegar a su meta en la reducción de los Requerimientos Financieros del Sector Públiico (RFSP), es decir, la diferencia entre los ingresos públicos menores, al gasto, que es compensada con deuda.
A un pelito: Hacienda queda a 0.1 puntos del PIB de meta para el déficit fiscal
La ultima meta establecida para 2025, publicada en los Criterios Generales de Política Económica 2026, fue de 4.3% del PIB, equivalente a 1.52 billones de pesos, y lo reportado asciende a 4.4% del PIB, equivalentes a 1.55 billones, esto significa que se quedó a 0.1 puntos del PIB.
"El 4.4% del PIB se logró al ser más precavidos con el gasto público, fue lo correcto calibrar la convergencia del gasto público hacia un nivel más compatible con niveles de empleo, de crecimiento económico, y haber llevado a rajatabla los objetivos de déficit, de crecimiento", explicó el titular de Hacienda en conferencia de prensa.
Cabe destacar, que la meta original, estipulada en el Paquete Económico 2025, fue de 3.9% del PIB.
Esta fue modificada debido a que en esta previsión no se había considerado el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, crecimientos menores a los esperados, cambios en las señales comerciales, además de volatilidad en la inversión y consumo que incidieron en un menor crecimiento del PIB, también la falta de claridad en el ambiente macroeconómico por condiciones externas, detalló Amador Zamora.
Frente al cierre de 2024, la meta lograda en 2025 representó una diferencia de 1.3 puntos del PIB.
"Es una reducción absolutamente responsable, que no se había visto en décadas, lo que muestra el claro compromiso de la presidenta, Claudia Sheinbaum con la estabilidad fiscal y estabilidad económica", dijo el titular de Hacienda.
Destacó que para lograr la meta de 4.1% del PIB este 2026, la estrategia se enfoca en el fortalecimiento de los ingresos, a través de estrategias para la recaudación presentadas en la Ley de Ingresos de la Federación. También la parte del gasto publico se espera que sea austero, pero "con mucha responsabilidad, priorizando la política social, incentivando la inversión y cuidando que no haya excesos en el gasto corriente", culminó el secretario de Hacienda.