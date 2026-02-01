Secretaría de Hacienda no cumple su meta: se queda a 0.1 puntos del PIB para el déficit fiscal

La ultima meta establecida para 2025, publicada en los Criterios Generales de Política Económica 2026, fue de 4.3% del PIB, equivalente a 1.52 billones de pesos, y lo reportado asciende a 4.4% del PIB, equivalentes a 1.55 billones, esto significa que se quedó a 0.1 puntos del PIB.

"El 4.4% del PIB se logró al ser más precavidos con el gasto público, fue lo correcto calibrar la convergencia del gasto público hacia un nivel más compatible con niveles de empleo, de crecimiento económico, y haber llevado a rajatabla los objetivos de déficit, de crecimiento", explicó el titular de Hacienda en conferencia de prensa.