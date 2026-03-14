Fallece en accidente Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México

El accidente ocurrió en la carretera de cuota Toluca-Valle de Bravo, a la altura del kilómetro 44, en el municipio de Amanalco. Además de Osuna, en una Suburban negra viajaban cinco jóvenes, por lo que el saldo fue de tres personas fallecidas.

Tras el suceso, figuras del ámbito político y empresarial expresaron públicamente sus condolencias. Entre ellas estuvo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, así como el Consejo Coordinador Empresarial. Los mensajes reflejan el peso institucional que tiene Eduardo Osuna dentro del ecosistema financiero mexicano.

La carretera Toluca-Valle de Bravo es una vía transitada con frecuencia por turistas, familias y grupos de jóvenes que se desplazan entre la capital mexiquense y uno de los destinos más visitados del centro del país, como Valle de Bravo o Avándaro.

Osuna dirige la operación de uno de los bancos más grandes del país. Al cierre de 2025, BBVA México reportó una base de 33.8 millones de clientes, de los cuales 27.1 millones eran clientes digitales. Además, contaba con 1,635 oficinas, 14,381 cajeros automáticos y 44,718 colaboradores en el país.

En 2025, el banco reportó una captación tradicional de 2.18 billones de pesos y una cartera de crédito total de 2.089 billones de pesos. Ese mismo año registró una utilidad neta de 98,946 millones de pesos.

