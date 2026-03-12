Publicidad

Economía

BBVA: Los proyectos del Plan México serán exitosos y rentables si se ejecutan bien

Eduardo Osuna, director general de BBVA México, dijo que la banca está lista para financiar los proyectos del Plan México, siempre que cuenten con permisos, fuentes de pago claras y una adecuada asignación de riesgos.
jue 12 marzo 2026 05:55 AM
eduardo osunam, director de bbva mexico
El banco considera que con la digitalización se pueda hacer mayor trazabilidad de los proyectos. (Cortesía )

BBVA México considera que los proyectos de infraestructura del gobierno federal tendrán éxito y rentabilidad en la medida en que estén bien ejecutados.

El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, dijo en entrevista por la 89 Convención Bancaria que los bancos están interesados en los proyectos que presente el gobierno como parte del Plan México siempre que estos sean financiables y ejecutables.

“La banca, y en particular BBVA México, está lista para acompañar el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar y su articulación con el Plan México”, aseguró.

“Ese acompañamiento se materializa cuando los proyectos son bancables: viables y rentables, con permisos en regla, fuentes de pago definidas, una asignación de riesgos bien diseñada y contratos con reglas claras”, añadió.

El directivo del banco más grande en México por número de activos -con 3.4 billones de pesos- dijo que el financiamiento no es el freno, ya que la banca tiene recursos, además del dinero que se puede proveer de los mercados.

La cartera de crédito de BBVA México ascendió a más de dos billones de pesos al cierre del año psado, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En cuanto a la captación, que es el dinero que la gente deposita en sus cuentas, la cifra asciende a 2.2 billones.

La clave es la ejecución: pasar del anuncio al cronograma, a la licitación, a los permisos y al arranque de obra (...) Cuando eso ocurre, el propio plan genera un efecto multiplicador y el apetito del sector privado se acelera
Eduardo Osuna, director general de BBVA México

Osuna considera que el Plan México que presentó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum identifica las prioridades en materia de energía, logística y agua, por lo que se hará la diferencia cuando se pase del diseño a la ejecución.

BBVA México, que hasta el cierre del año pasado había destinado 176,928 millones de pesos a créditos al gobierno y 887,957 millones en préstamos a empresas, destacó que para avanzar en la ejecución de los proyectos se deben tener datos de los proyectos completos: permisos, estructura, asiganción de riesgos y fuentes de pago claras.

“Por eso es clave la coordinación constante entre gobierno e iniciativa privada, con reglas claras y procesos ágiles que permitan que los proyectos arranquen”, dijo.

Pero las condiciones para que los proyectos se detonen no son solo desde dentro del país. BBVA México considera que hasta que disminuya la incertidumbre por cambios institucionales, la inversión privada se recuperará.

Los expertos señalan que el crédito que da la banca crece hasta tres veces lo que crece el PIB del país y el banco, que creció el crédito 7.4% el año pasado, considera que lo que hace la banca es ser prudente.

Osuna destacó que otro de los eventos clave este año será la renegociación del T-MEC y, más allá de preocupaciones por esta renegociación, considera que México tiene una ventaja estructural.

“Lo que el sector financiero sigue con mayor atención es la incertidumbre que pueda frenar decisiones de inversión a 10 o 20 años”, dijo. “En el contenido, hay frentes sensibles: energía, por las condiciones para invertir y la gestión de controversias; reglas de origen y el uso de insumos de terceros países, porque impactan la competitividad; y capítulos laborales y regulatorios que pueden elevar costos o fricciones”.

Pero al igual que con lo que pueda suceder con el Plan México, BBVA señala que el mejor escenario para la inversión es tener reglas claras y mecanismos de solución de controversias funcionales.

“Creemos que el T-MEC seguirá adelante porque así conviene a los tres países. México estará más integrado a las cadenas de valor de América del Norte”, dijo.

Sobre la digitalización de la banca, Osuna dijo que esta influye en la manera en la que crece el crédito, ya que da trazabilidad a los recursos y reduce la fricción.

“En la medida en que más pagos y cobros migren a lo digital, se genera mejor información y se amplían las posibilidades de financiamiento, sobre todo para pequeños negocios”, dijo.

Y es que de cara a la solicitud del año pasado de la presidenta Claudia Sheinbaum, de dar más financiamiento a tasas más bajas, BBVA dijo que con el ciclo bajista de las tasas de interés de Banxico, el banco también ha ajustado a la baja la tasa de sus créditos.

