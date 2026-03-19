Sheinbaum pide a banqueros elevar a 45% el financiamiento a Pymes

La presidenta proyectó una gráfica en la que México se encuentra debajo de países como Colombia, Perú, Brasil y Chile en cuanto al crédito de pymes.

Hace un año, la presidenta acordó con los banqueros en la Convención Bancaria dar financiamiento al 30% de las Pymes hacia 2030. La Asociación de Bancos de México resaltó hace unas semanas que estaban por llegar a la meta antes del plazo pactado.

La presidenta mencionó que se requiere trabajar en la digitalización para dar créditos y manifestó su confianza en trabajar junto con la banca. "Evidentemente necesitamos avanzar en la digitalización y todo este proceso para aumentar los créditos", señaló.

Pide ser optimistas

A pesar de la complejidad del escenario económico internacional, la presidenta Sheinbaum aseguró que hay motivos para ser optimistas.

“Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo. Hace tres semanas nadie hubiera pensado que los fertilizantes iban a estar 60% más caros o que el barril de petróleo iba a estar a más de 100 dólares el barril, y esto evidentemente, pues impacta no solamente a los países del Medio Oriente, sino a todo el mundo. Esto combinado con algunas otras incertidumbres, pues podría ponernos pesimistas, pero en cualquier momento hay que ser optimista", destacó.

En cualquier momento siempre hay que ser optimistas y más si uno es presidente de la República, hay que transmitir siempre optimismo al pueblo de México".

De acuerdo con la presidenta, entre los elementos que hay para ser optimistas están el avance en la lucha contra la pobreza, la disminución de la situación de violencia para lo que incluso citó un “índice de robos a Oxxos”.

"Hay estabilidad política en México, hay democracia, disminución de los índices de inseguridad. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, los homicidios dolosos se redujeron en 44% y los índices delictivos van disminuyendo. Podrán ustedes decir esas son las cifras de las fiscalías, pero si ustedes preguntan a las tiendas, recientemente el dueño de FEMSA me decía que 2025 fue el año de menos robos con violencia en las tiendas Oxxo", destacó.

En la que fue su segunda edición de Convención Bancaria, Sheinbaum aseguró que hay interés por invertir en México y muestra de ello es que en la reunión que sostuvo con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, le manifestó la intención de empresas por el país.