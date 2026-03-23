El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recauda cada vez más recursos con menos inversión. Cifras de la autoridad detallan que el costo por recaudar cada 100 pesos, pasó de 0.43 pesos en 2018, a 0.25 pesos al cierre de 2025, casi la mitad que al cierre del último año de gobierno a cargo de Enrique Peña Nieto.

También optimizó la rentabilidad promedio de la fiscalización, pues de enero a diciembre del año pasado se recuperaron 248 pesos por cada peso invertido en actos de revisión fiscal, lo que refleja la efectividad en el ejercicio del gasto de la institución, señaló el SAT en un comunicado.

"Estos logros se dan en el marco del Plan Maestro, cuyas directrices se alinean con las políticas del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , en materia de disciplina en el ejercicio del gasto público", destacó el SAT.