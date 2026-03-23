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Economía

El SAT reduce casi a la mitad el costo de recaudación, por cada 25 centavos obtiene 100 pesos

De 2018 a 2025 el costo pasó de 0.43 centavos a 0.25 centavos para recaudar 100 pesos, mientras que por cada peso invertido recupera 248 pesos, desde 78.6 pesos en 2019.
lun 23 marzo 2026 04:05 PM
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"Estos logros se dan en el marco del Plan Maestro, cuyas directrices se alinean con las políticas del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de disciplina en el ejercicio del gasto público", destacó el SAT. (Foto: iStock. )

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recauda cada vez más recursos con menos inversión. Cifras de la autoridad detallan que el costo por recaudar cada 100 pesos, pasó de 0.43 pesos en 2018, a 0.25 pesos al cierre de 2025, casi la mitad que al cierre del último año de gobierno a cargo de Enrique Peña Nieto.

También optimizó la rentabilidad promedio de la fiscalización, pues de enero a diciembre del año pasado se recuperaron 248 pesos por cada peso invertido en actos de revisión fiscal, lo que refleja la efectividad en el ejercicio del gasto de la institución, señaló el SAT en un comunicado.

"Estos logros se dan en el marco del Plan Maestro, cuyas directrices se alinean con las políticas del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , en materia de disciplina en el ejercicio del gasto público", destacó el SAT.

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Esta eficacia en el uso de recursos administrados por el fisco contribuyó a alcanzar un récord histórico en los ingresos tributarios, al registrar 5.3 billones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 4% en comparación con 2024.

La meta rebasada obedece a la digitalización de procesos y el uso de Inteligencia Artificial, para la facilitación y vigilancia de cumplimiento de los contribuyentes, pues facilitan el cruce de datos para detectar discrepancias, determinar créditos fiscales y cobrarlos.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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