Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

El SAT de la 4T duplica la recaudación por fiscalizar a grandes empresas

El monto recaudado por el cobro de adeudos fiscales a grandes compañías en 2025 es tres veces el gasto ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un año.
jue 12 marzo 2026 06:25 PM
grandes-contribuyentes-fiscalizacion
La continuación de esta política con Claudia Sheinbaum, adherida con la aplicación de inteligencia artificial y digitalización de datos, permite a la autoridad fiscal tener tiros más precisos cuando realizan auditorías. (Foto: iStock. )

La política de cero condonaciones y fiscalización a grandes contribuyentes, que se intensificó en 2020 con la llegada de la 4T al gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador y que continúa con Claudia Sheinbaum Pardo, ha duplicado el dinero que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recauda por este concepto.

De 2020 a 2025, el dinero recaudado por actos de fiscalización a grandes contribuyentes, cuyos ingresos al año son mayores a los 1,500 millones de pesos, pasó de 165,575 millones de pesos, a 349,970 millones, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Publicidad

El monto recaudado por actos de fiscalización a las grandes empresas, como revisiones de gabinete, auditorías, requerimientos de información, visitas domiciliarias y vigilancia profunda, equivale al 12% de todo el ISR recaudado en 2025; es tres veces el gasto ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el año pasado; y es el 88% del presupuesto de la Secretaría de Energía.

La continuación de esta política con Claudia Sheinbaum, adherida con la aplicación de inteligencia artificial y digitalización de datos, permite a la autoridad fiscal tener tiros más precisos cuando realizan auditorías.

Esto se observa en los resultados de eficacia de la fiscalización.

Lee más

SAT fija nuevas tasas efectivas de ISR y advierte auditorías a contribuyentes que pagaron menos impuestos
Economía

El SAT va por comerciantes, manufactureras, mineras y servicios financieros

De 2020 a 2025, el promedio de recaudación por acto de fiscalización a estos grandes contribuyentes pasó de 253 millones a 285 millones. Mientras la eficacia de la fiscalización, medida por revisiones profundas terminadas en cobros mayores a los 100,000 pesos pasó de 69% a 75%, con porcentajes de cumplimiento de las metas por arriba de 100%.

Entre los grandes contribuyentes que ha fiscalizado el SAT están TV Azteca y Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego. FEMSA, América Móvil, Walmart de México, BBVA y Grupo Modelo. Para este año, la autoridad fiscal prevé auditar a 1,200 grandes contribuyentes.

Sin una reforma fiscal, la subsecretaría de Ingresos de Hacienda ha confirmado que para este año, la recaudación de ingresos tributarios continuará sobre un mayor control para contribuyentes que eluden y tienen deudas con el fisco.

Publicidad

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad