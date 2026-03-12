El SAT de la 4T duplica la recaudación por fiscalizar a grandes empresas

El monto recaudado por actos de fiscalización a las grandes empresas, como revisiones de gabinete, auditorías, requerimientos de información, visitas domiciliarias y vigilancia profunda, equivale al 12% de todo el ISR recaudado en 2025; es tres veces el gasto ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el año pasado; y es el 88% del presupuesto de la Secretaría de Energía.

La continuación de esta política con Claudia Sheinbaum, adherida con la aplicación de inteligencia artificial y digitalización de datos, permite a la autoridad fiscal tener tiros más precisos cuando realizan auditorías.

Esto se observa en los resultados de eficacia de la fiscalización.

De 2020 a 2025, el promedio de recaudación por acto de fiscalización a estos grandes contribuyentes pasó de 253 millones a 285 millones. Mientras la eficacia de la fiscalización, medida por revisiones profundas terminadas en cobros mayores a los 100,000 pesos pasó de 69% a 75%, con porcentajes de cumplimiento de las metas por arriba de 100%.

Entre los grandes contribuyentes que ha fiscalizado el SAT están TV Azteca y Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego. FEMSA, América Móvil, Walmart de México, BBVA y Grupo Modelo. Para este año, la autoridad fiscal prevé auditar a 1,200 grandes contribuyentes.

Sin una reforma fiscal, la subsecretaría de Ingresos de Hacienda ha confirmado que para este año, la recaudación de ingresos tributarios continuará sobre un mayor control para contribuyentes que eluden y tienen deudas con el fisco.