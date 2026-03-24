México quiere ser clave en cadenas globales, pero enfrenta un freno: la logística cuesta hasta 60% de las ventas

Esta situación es el resultado de una cadena de costos que se ha encarecido de forma sostenida en la última década. Entre 2015 y 2025, el transporte y el almacenamiento aumentaron más de 72%, de acuerdo con datos del Inegi.

A esto se suma el incremento en los combustibles, con alzas cercanas a 48.8% en la gasolina regular, además de peajes, servicios logísticos y otros costos indirectos que elevan el precio final del traslado.

El costo logístico incluye no solo el transporte, sino también almacenamiento, inventarios, administración y embalaje. Cada uno de estos componentes depende de variables como distancia, precio del combustible, infraestructura disponible y eficiencia en procesos. En conjunto, forman un sistema que determina la capacidad de una empresa para competir fuera del país.

En México, el comercio se mueve principalmente por carretera, este medio concentra cerca de 69% de las exportaciones y casi la mitad de las importaciones, mientras que los puertos absorben una tercera parte de las compras externas. Esta dependencia genera desequilibrios.

Los camiones suelen salir llenos, pero regresan vacíos. Los barcos llegan con carga completa, pero parten con menor volumen. El resultado es una operación ineficiente que eleva costos en cada tramo.

El caso del transporte de contenedores ilustra con claridad esta distorsión. Traer un contenedor desde Shanghái a Manzanillo cuesta alrededor de 3,312 dólares y toma poco más de dos semanas.

Sin embargo, mover esa misma carga desde el puerto hacia Monterrey puede superar los 4,500 dólares en apenas unas horas. Con peajes y demoras, el costo total puede ascender a más de 8,500 dólares. El problema no está en la distancia, sino en la eficiencia del último tramo dentro del país.

Las diferencias también se observan por sector, ya que industrias como alimentos, construcción y retail superan con frecuencia el umbral internacional de 35% en costos logísticos respecto a sus ventas, lo que evidencia una presión mayor sobre actividades clave de la economía.

Frente a este panorama, el organismo empresarial plantea una necesidad urgente: se requiere inversión en infraestructura, digitalización de procesos, desarrollo de corredores logísticos y mayor seguridad para el transporte.

Del lado de las empresas, el reto pasa por mejorar la planeación, optimizar inventarios y anticipar procesos aduaneros.

México tiene una oportunidad para ganar peso en el comercio global, pero esa posibilidad depende de resolver su logística. Sin un sistema eficiente, el país corre el riesgo de quedar rezagado en la competencia por atraer inversiones y consolidar su papel en América del Norte.