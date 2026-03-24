El SAT descarta distinguir razón social o socios para dar de baja a donatarias

De acuerdo con el SAT, en 2025 se revocaron 270 donatarias de un padrón de más de 10,000 por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Entre 2025 y 2026 ha publicado más de 300 organizaciones cuya autorización fue revocada o cancelada, entre estas destacan: México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C.; el Instituto Mexicano para la Competitividad; Mexicanos Primero, Visión 2030; y Mexicanos vs Corrupción e Impunidad A.C.

Según la autoridad, a todas las donatarias que fueron revocadas se les dio derecho de audiencia conforme al procedimiento señalado en el artículo 82-Quater de la LISR. Por lo tanto, la revocación atendió a que dichas organizaciones no cumplieron o subsanaron lo dispuesto por la ley en el plazo legal otorgado.

"Si algo tenía que dar a conocer el contribuyente tuvo su derecho de audiencia, el procedimiento lo marca y en su caso habrá los medios de defensa. Por lo general, si como contribuyente consigo el requisito que falta y lo llevo a la autoridad, vuelvo a presentar mi trámite, y en días la situación se resuelve", comentó Flores.

La tarjeta informativa detalló que algunas de las organizaciones citadas en notas periodísticas fueron revocadas por no presentar el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro.

Reiteró que todas las revocaciones siguen un procedimiento que permite a las donatarias corregir su situación y únicamente se revocan a las que no cumplen con la ley.

“No podemos decir qué le faltó a alguna en particular. ¿Qué no cumplió una de esas 270?, pueden ser distintas razones, pero en algo incumplieron y ahí sí es nuestra obligación si no cumple, darlas de baja, para este caso, y para cualquier trámite. Como no es algo específico que hagamos, no podemos entrar en ese detalle, no podemos particularizar y no es algo señalado para alguien, es la revisión que corresponde y son 270, no podría dar mayor detalle", refirió el administrador.