Hacienda pierde 15,800 millones de pesos en recaudación por estímulos a la gasolina y el diésel: ¿para qué alcanza?

Cuando los precios del petróleo suben, incrementan los precios de los combustibles automotrices, los cuales son mayormente importados de Estados Unidos. Entonces Hacienda aplica descuentos al IEPS para que las escaladas no sean tan marcadas y súbitas en el mercado mexicano, lo que representa pérdidas para el erario. Cuando los precios de los combustibles descienden o se mantienen estables, Hacienda puede cobrar las cuotas IEPS sin descuentos, o muy pequeños, lo que le permite recaudar recursos.

A causa de la guerra en Irán, los precios del crudo se han disparado a nivel mundial, incluyendo la mezcla mexicana, a la cual Hacienda ajustó la perspectiva de su precio por barril promedio para este año, de 54.9 dólares a 77.3 dólares. Esto ha presionado los precios de los combustibles en México, especialmente el del diésel, que es el combustible mayormente utilizado para el movimiento de mercancías y personas.

Del 4 al 10 de abril, Hacienda continuará otorgando estímulos, por cuarta semana consecutiva al diésel, y por tercera ocasión sucesiva a la Magna y Premium. El descuento al IEPS del primer combustible llegó hasta 81.20%, para la verde fue de 31.34%, y para la roja de 18.48%.

¿Para qué alcanza con el dinero de los estímulos a las gasolinas?

El dinero que Hacienda estima dejar de recaudar por otorgar estímulos a las gasolinas este año equivale al presupuesto de un año para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (12,650 millones de pesos), Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad (14,879 millones), o Acopio para el Bienestar (13,000 millones).

De acuerdo con Hacienda, pese a los estímulos otorgados, los ingresos que llegan al erario por cobro de impuestos continuarán mostrando una evolución favorable, con un crecimiento real anual de 4.7%, alcanzando un máximo histórico de 15.6% del PIB.

“Este desempeño estará respaldado por la fortaleza del mercado interno, el fortalecimiento de la fiscalización y los efectos de las reformas a la Ley Aduanera y a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que reforzarán el control del comercio exterior y favorecerán una mayor captación en sectores estratégicos”, agregó Hacienda en los Precriterios.