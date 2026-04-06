Hacienda pierde 15,800 millones de pesos en recaudación por estímulos a la gasolina y el diésel: ¿para qué alcanza?

Este 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejará de recaudar más de 15,800 millones de pesos, debido a las reducciones o estímulos a las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se cobran a las gasolinas y diésel, tras el objetivo de amortizar las alzas en sus precios en estaciones de servicio.
“Los ingresos tributarios del gobierno federal se ubicarán 15,800 millones de pesos por debajo de lo previsto, como resultado del apoyo otorgado mediante el estímulo al IEPS de combustibles para proteger el poder adquisitivo de las familias y contener presiones sobre los costos de transporte y producción, principalmente”, informó la dependencia en el documento Precriterios Generales de Política Económica 2027, entregado al Congreso el pasado miércoles primero de abril.
¿Qué es un estímulo fiscal?
Un estímulo fiscal es un apoyo aprobado por el gobierno, cuyo objetivo es que personas físicas o morales puedan reducir, diferir o eliminar ciertos impuestos, en este caso el IEPS federal que se cobra a cada litro de diésel, y gasolinas Magna y Premium.