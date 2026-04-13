SAT anuncia nueva titular al frente de la Administración General de Grandes Contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció cambios en su estructura. A partir del primero de mayo, Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá la titularidad de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), en sustitución de Armando Ramírez Sánchez, quien continuará realizando otras tareas dentro de la institución.

Los grandes contribuyentes, no representan más del 1% de todo el padrón de contribuyentes, pero generan más de la mitad de los ingresos que provienen por recaudación de impuestos. La política de la llamada Cuarta Transformación ha tenido, como una de sus bases, una mayor fiscalización para este tipo de contribuyentes, además de eliminarles condonaciones de impuestos. Previo a Ramírez Sánchez, el actual jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino ocupó esta posición de 2018 a 2022.

De acuerdo con la autoridad fiscal, Castillo Madrid es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución, ambos títulos con mención honorífica. Es candidata a Doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Realizó diplomados en materia de Contratos y Derecho Tributario, además tiene estudios en Finanzas y de Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales. En 2022, cursó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School.