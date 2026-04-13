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Economía

SAT anuncia nueva titular al frente de la Administración General de Grandes Contribuyentes

Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá la titularidad, en sustitución de Armando Ramírez Sánchez, quien continuará realizando otras tareas dentro de la institución.
lun 13 abril 2026 07:33 PM
sat fachada foto
La política de la Cuarta Transformación ha tenido como una de sus bases, una mayor fiscalización para grandes contribuyentes, además de eliminarles condonaciones de impuestos. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció cambios en su estructura. A partir del primero de mayo, Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá la titularidad de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), en sustitución de Armando Ramírez Sánchez, quien continuará realizando otras tareas dentro de la institución.

Los grandes contribuyentes, no representan más del 1% de todo el padrón de contribuyentes, pero generan más de la mitad de los ingresos que provienen por recaudación de impuestos. La política de la llamada Cuarta Transformación ha tenido, como una de sus bases, una mayor fiscalización para este tipo de contribuyentes, además de eliminarles condonaciones de impuestos. Previo a Ramírez Sánchez, el actual jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino ocupó esta posición de 2018 a 2022.

De acuerdo con la autoridad fiscal, Castillo Madrid es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución, ambos títulos con mención honorífica. Es candidata a Doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Realizó diplomados en materia de Contratos y Derecho Tributario, además tiene estudios en Finanzas y de Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales. En 2022, cursó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School.

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"Con más de 18 años de experiencia en el sector público, ha desempeñado cargos como directora Ejecutiva Jurídica y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en el periodo de 2008-2010", destacó la dependencia.

De 2010 a 2012, fue directora general en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y titular de la Oficina de Información Pública en la misma dependencia. Posteriormente, de 2019 a 2024, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Destacó que Castillo Madrid fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía del Gobierno de México.

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Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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