SAT fija nuevas tasas efectivas de ISR y advierte auditorías a contribuyentes que pagaron menos impuestos

¿Qué son las tasas efectivas de ISR?

Las tasas efectivas de ISR son los porcentajes de este impuesto que pagan los contribuyentes sobre sus ingresos acumulables, después de aplicar deducciones y beneficios fiscales.

Su publicación, que inició en 2021 con los ejercicios de 2016 a 2019, tiene el objetivo de servir como parámetro de la autoridad fiscal, para determinar si un contribuyente está en menor o mayor riesgo impositivo.

La medición se obtiene de la información disponible en las bases de datos institucionales consistente en: declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones informativas, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), pedimentos, entre otros, detalló información del SAT.

¿De cuánto son las tasas efectivas que pagan estos sectores?

Las tasas efectivas pagadas más altas, las reporta el comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos con 1.01% en 2022, y 1.06% en 2023. Las tasas más altas, las reporta el sector de industrias manufactureras por la fabricación de cemento para la construcción con 8.92% en 2022 y 11.14% en 2023.

En la segunda entrega de sectores publicados también se dieron a conocer las tasas efectivas de los sectores: servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios profesionales, científicos y técnicos; transportes, correos y almacenamiento. Además de dirección de corporativos y empresas; información en medios masivos, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.