SAT fija nuevas tasas efectivas de ISR y advierte auditorías a contribuyentes que pagaron menos impuestos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó las tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) promedio que pagan los grandes contribuyentes de 11 sectores, que congregan 80 actividades económicas, de los cuales destacan comercio al por mayor, comercio al por menor, industrias manufactureras, minería y servicios financieros y de seguros. Los contribuyentes que pagaron tasas por debajo de las publicadas en los ejercicios 2022 y 2023 tendrán que presentar declaraciones complementarias y son susceptibles a auditorías.
Del total de las tasas efectivas publicadas, correspondientes a 80 diferentes actividades económicas, los primeros cinco sectores publicados de los ejercicios 2022 y 2023 congregan el 89%, aportan el 35.6% de la recaudación de impuestos total del gobierno federal y reportan las tasas efectivas pagadas más altas y más bajas.