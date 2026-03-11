Publicidad

Economía

El SAT va por comerciantes, manufactureras, mineras y servicios financieros

El fisco publicó 80 tasas efectivas pagadas en 2022 y 2023; los contribuyentes que pagaron menos ISR que el promedio de su actividad, ya tienen un mensaje en su Buzón Tributario para ponerse al tanto.
mié 11 marzo 2026 09:31 AM
SAT fija nuevas tasas efectivas de ISR y advierte auditorías a contribuyentes que pagaron menos impuestos
Las tasas efectivas del sector comercio al mayoreo son de las primeras en publicarse por el SAT este año, correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023. (Foto: iStock. )

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó las tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) promedio que pagan los grandes contribuyentes de 11 sectores, que congregan 80 actividades económicas, de los cuales destacan comercio al por mayor, comercio al por menor, industrias manufactureras, minería y servicios financieros y de seguros. Los contribuyentes que pagaron tasas por debajo de las publicadas en los ejercicios 2022 y 2023 tendrán que presentar declaraciones complementarias y son susceptibles a auditorías.

Del total de las tasas efectivas publicadas, correspondientes a 80 diferentes actividades económicas, los primeros cinco sectores publicados de los ejercicios 2022 y 2023 congregan el 89%, aportan el 35.6% de la recaudación de impuestos total del gobierno federal y reportan las tasas efectivas pagadas más altas y más bajas.

¿Qué son las tasas efectivas de ISR?

Las tasas efectivas de ISR son los porcentajes de este impuesto que pagan los contribuyentes sobre sus ingresos acumulables, después de aplicar deducciones y beneficios fiscales.

Su publicación, que inició en 2021 con los ejercicios de 2016 a 2019, tiene el objetivo de servir como parámetro de la autoridad fiscal, para determinar si un contribuyente está en menor o mayor riesgo impositivo.

La medición se obtiene de la información disponible en las bases de datos institucionales consistente en: declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones informativas, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), pedimentos, entre otros, detalló información del SAT.

¿De cuánto son las tasas efectivas que pagan estos sectores?

Las tasas efectivas pagadas más altas, las reporta el comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos con 1.01% en 2022, y 1.06% en 2023. Las tasas más altas, las reporta el sector de industrias manufactureras por la fabricación de cemento para la construcción con 8.92% en 2022 y 11.14% en 2023.

En la segunda entrega de sectores publicados también se dieron a conocer las tasas efectivas de los sectores: servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios profesionales, científicos y técnicos; transportes, correos y almacenamiento. Además de dirección de corporativos y empresas; información en medios masivos, y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

¿Qué pasa si se paga ISR por debajo de las tasas publicadas?

Si algún contribuyente de estos sectores pagó tasas por debajo de las referidas, en los ejercicios 2022 y 2023, tendrá que ponerse al tanto con la autoridad fiscal de manera voluntaria.

"Se ha contactado a través del Buzón Tributario, a aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT, con la finalidad de que corrijan voluntariamente su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias", detalló la autoridad en un comunicado.

También, los contribuyentes que hayan pagado tasas menores a las promedio publicadas, son susceptibles a auditorías, pues este es uno de los criterios a considerar del SAT para realizar revisiones fiscales este 2026.

De un total de 16,200 auditorías que realizará el fisco este año, 1,200 serán a grandes contribuyentes.

