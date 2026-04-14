FMI mejora previsión de México: crecerá a 1.6% en 2026 a pesar de la incertidumbre por la guerra de Irán

El FMI advierte que el escenario económico global se ha vuelto más frágil por el conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios de la energía y generado efectos inflacionarios y financieros.

Según el documento, la economía mundial enfrenta impactos a través de mayores precios de commodities, presiones inflacionarias y episodios de aversión al riesgo en los mercados financieros, con un efecto particularmente adverso para economías importadoras de energía. Además, el organismo proyecta que los precios de la energía aumenten alrededor de 19% en 2026, mientras que el petróleo podría subir más de 21%, lo que añade presión sobre costos productivos y consumo.

En este contexto, el crecimiento global se desaceleraría a 3.1% en 2026, por debajo de estimaciones previas, reflejando el impacto de la guerra y la fragmentación económica.

América Latina con crecimiento moderado

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes una previsión de crecimiento ligeramente al alza, del 2.3%, para América Latina y el Caribe en 2026, y advirtió que el impacto de la guerra en Oriente Medio es dispar en la región.

"Las economías más pequeñas resultan más afectadas negativamente", explica el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés).

La previsión de 2.3% para 2026 es ligeramente mayor (+0,1 puntos porcentuales) que el pronóstico del mes de enero. Para 2027, el crecimiento sería del 2.7%, sin cambios respecto a la estimación anterior.

Brasil podría verse beneficiado por la guerra, gracias a su condición de exportador neto de energía. El Fondo prevé que su crecimiento aumente a 1.9% (1.6% preveía en enero), y marque 2% en 2027 (2.3% en enero).

"La desaceleración de la demanda mundial, el aumento de los costos de los insumos (incluidos los fertilizantes) y unas condiciones financieras más restrictivas" predominarán el año que viene, lo que impactará un poco a la economía del gigante sudamericano, señala el Fondo.

Brasil puede contar sin embargo con su nivel adecuado de reservas internacionales, "la baja dependencia de la deuda en moneda extranjera, amplios colchones de liquidez del gobierno y un tipo de cambio flexible".

México afrontó en 2025 una gran tensión a causa de los aranceles y la agresiva política comercial de Estados Unidos. Pero tras el 0.6% de crecimiento ese año, en 2026 podría llegar a 1.6% y a un 2.2% en 2027.

Con información de AFP