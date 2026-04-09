“Aunque el PIB del primer trimestre aún puede salir ligeramente positivo por arrastre, la caída de consumo e inversión en enero hace muy improbable una secuencia de crecimiento suficiente para alcanzar siquiera el piso de Hacienda”, explicó Priscila Robledo, economista jefe de Fintual México.

Hacienda mantuvo su expectativa de crecimiento económico en un rango de entre 1.8 y 2.8% para 2026, de acuerdo con los Pre-Criterios de Política Económica recientemente publicados.

Si se toma el dato central, el gobierno espera que el PIB crezca en 2.3% este año, lo cual contrasta con organismos internacionales, analistas y el propio Banco de México, cuya última previsión espera apenas un crecimiento de 1.6%, muy por debajo de lo presupuestado por Hacienda. Se trata de una situación que ya en el sexenio anterior implicó cero crecimiento del PIB per cápita, por ejemplo.

Ocho años de estancamiento per cápita exhiben la fragilidad fiscal del país

Se adelgaza el crecimiento potencial

El problema va más allá de 2026, aunque la administración de Claudia Sheinbaum espera una mayor expansión económica en 2027.

“Si el crecimiento de México se mantiene persistentemente por debajo del PIB potencial, la implicancia no es solo cíclica sino también estructural: la economía opera con holgura, pero además empieza a debilitar su propia capacidad de crecer más adelante”, señala Robledo.

Además, cabe recordar que en 2025, el PIB creció apenas alrededor de 0.6%, evitando una recesión técnica, pero confirmando un periodo de virtual estancamiento.

“Este patrón apunta a una desaceleración del crecimiento potencial, estrechamente vinculada con la evolución de la inversión”, explicó el economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, Gerónimo Ugarte.

De hecho, el experto señala que lo que se ganó en inversión tras la primera ola del nearshoring, en 2023, cuando repuntó 19.7%, se revirtió fuertemente en 2025, cuando la inversión fija cayó 6.7%. Además, al inicio de 2026, este indicador acumula más de un año consecutivo de retrocesos anuales.

“La inversión no solo determina el ritmo de expansión en el corto plazo, sino que condiciona la acumulación de capital, la productividad y, en última instancia, la capacidad de crecimiento de largo plazo”, enfatiza Ugarte.