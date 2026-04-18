App de Banamex acumula fallas, usuarios no pueden acceder a sus cuentas

Fallas de servicio en app y banca móvil de Banamex

De acuerdo con el portal DownDetector, los reportes comenzaron desde el final del viernes 17 y el comienzo del sábado 18 de abril, con un incremento sostenido de fallas.

El primer pico ocurrió a las 12:32 am, con 434 incidencias. Posteriormente, el sistema parece que se estabilizó moderadamente, y volvieron a reportarse más fallas desde las 6:00 am. Alrededor de las 9:32 de la mañana alcanzaron su punto máximo, con 825 reportes registrados.

Usuarios en redes sociales han compartido que, al intentar ingresar a la aplicación, les aparece el mensaje: "Estamos trabajando para brindarte un mejor servicio. Por favor, intenta más tarde".

En algunos casos, se mencionan notificaciones de cargos no reconocidos que no pueden verificar, por la imposibilidad de entrar a su cuenta.

El problema no solo se queda en la aplicación, también afecta en los servicios de banca móvil y en línea para ingresar desde un ordenador.

¿Cuáles fueron las fallas?

Los principales problemas reportados, a las 10:15 de la mañana fueron:

App: 75%

Banca móvil: 13%

Banca en línea: 7%

Estados más afectados

El mapa de calor de la plataforma especializada indicó que las zonas con más reportes fueron: