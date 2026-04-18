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Economía

App de Banamex acumula fallas, usuarios no pueden acceder a sus cuentas

La app de Banamex ha tenido una jornada de fallas desde el comienzo del sábado 18 de abril, lo que impide a los usuarios revisar sus cuentas y realizar transferencias.
sáb 18 abril 2026 10:34 AM
MTU Banamex
El MTU entrará en vigor en México a partir del 1 de octubre de 2025; también en Banamex. (Expansión)

Usuarios de Banamex reportaron problemas para acceder a la aplicación y realizar sus operaciones, situación que generó molestia entre los clientes.

De acuerdo con Downdetector, servicio de monitoreo de reportes de servicios, indicó que las fallas ocurren desde las primeras horas del sábado, con picos después de las 9:00 horas.

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Fallas de servicio en app y banca móvil de Banamex

De acuerdo con el portal DownDetector, los reportes comenzaron desde el final del viernes 17 y el comienzo del sábado 18 de abril, con un incremento sostenido de fallas.

El primer pico ocurrió a las 12:32 am, con 434 incidencias. Posteriormente, el sistema parece que se estabilizó moderadamente, y volvieron a reportarse más fallas desde las 6:00 am. Alrededor de las 9:32 de la mañana alcanzaron su punto máximo, con 825 reportes registrados.

Usuarios en redes sociales han compartido que, al intentar ingresar a la aplicación, les aparece el mensaje: "Estamos trabajando para brindarte un mejor servicio. Por favor, intenta más tarde".

En algunos casos, se mencionan notificaciones de cargos no reconocidos que no pueden verificar, por la imposibilidad de entrar a su cuenta.

El problema no solo se queda en la aplicación, también afecta en los servicios de banca móvil y en línea para ingresar desde un ordenador.

¿Cuáles fueron las fallas?

Los principales problemas reportados, a las 10:15 de la mañana fueron:

  • App: 75%
  • Banca móvil: 13%
  • Banca en línea: 7%

Estados más afectados

El mapa de calor de la plataforma especializada indicó que las zonas con más reportes fueron:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Jalisco
  • Nuevo León
  • Tijuana
Downdetector

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¿Banamex abre los sábados?

Algunas sucursales abren los sábados, con un horario más reducido del usual. Se recomienda consultar el localizador de sucursales en el sitio web antes de salir.

Atención a distancia

BancaNet ofrece atención telefónica al número 55 1226 3990 para la Ciudad de México, y al 800 1103 990 al interior de la República, sin costo.

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas, fines de semana y días festivos de 9:00 a 21:00 horas.

Por su parte, el Centro de Atención Telefónica (Audiomático) da servicio las 24 horas de lunes a domingo con los siguientes números:

Ciudad de México
55 1-BANAMEX (55 1226 2639)
55 BANAMEX-1 (55 226 2639-1)

Resto de la República
800 0212 345

Desde EUA y Canadá
1 800 BANAMEX 1 800 226 2639

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