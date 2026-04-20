La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) firmaron un Memorándum de Entendimiento para impulsar la coinversión en proyectos estratégicos, el desarrollo de nuevos instrumentos financieros y el fortalecimiento del mercado local.
El acuerdo establece una agenda conjunta enfocada en atraer inversión a proyectos públicos y mixtos, identificar oportunidades de coinversión, intercambiar información y mejores prácticas, así como diseñar instrumentos financieros innovadores. Además, contempla la creación de mesas de trabajo permanentes para dar seguimiento a su implementación.