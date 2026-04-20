“El reto de la inversión en México ya no es de disponibilidad de capital, es de capacidad de integrarlo. Con este memorándum abrimos un canal institucional para estructurar proyectos con certidumbre, escala y horizonte de largo plazo”, Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la Ciudad de México.

Como primer paso, autoridades de la Ciudad de México y el Comité de Infraestructura de Amexcap ya iniciaron conversaciones para estructurar esquemas concretos de inversión, especialmente en proyectos de infraestructura.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de Amexcap, Pablo Coballasi, destacó que el acuerdo permitirá pasar de esfuerzos aislados a una colaboración estructurada con beneficios de largo plazo.

La Amexcap agrupa a fondos que administran más de 884 vehículos de inversión con más de 89,000 millones de dólares invertidos en México, lo que refuerza el potencial del acuerdo para canalizar capital institucional hacia proyectos en la capital del país.

“El valor del acuerdo está en su ejecución. Las mesas de trabajo serán el espacio donde esta colaboración se traduzca en proyectos concretos y en el diseño de instrumentos financieros a la medida de la Ciudad”, enfatizó Eduardo Vandrecourt, presidente del comité de Infraestructura de Amexcap.