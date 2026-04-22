Ni universidad ni secundaria: la opción que puede mejorar los ingresos hasta 41% y salvarte de la IA

“La formación técnica compensa tanto en ingresos como en inclusión social… no es una vía de segunda, es una vía efectiva de movilidad social”, señaló Matías Figueroa, de Ayuda en Acción, la ONG que participó en el estudio.

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Educación técnica tiene un rezago de hasta 15 años

Para América Latina, la brecha salarial en promedio es del 41%, pero pese a la evidencia este tipo de educación no goza de reputación ni la atención gubernamental debida. Y, en el contexto del cambio tecnológico actual, donde la IA podría reemplazar muchas funciones o hacerlas más complejas, los especialistas advierten que es necesario escalar esta opción educativa.

“Este estudio muestra que la educación técnico-profesional es una herramienta clave para la inclusión educativa y laboral de las juventudes, pero también deja claro que necesita adaptarse a los cambios acelerados del mundo del trabajo”, explicó Daniela Trucco, Oficial de Asuntos Sociales de la Cepal y quien es co-autora del informe.

Además, en muchos países, "los currículos de formación técnica están desactualizados entre 10 y 15 años respecto a los cambios tecnológicos”, advierte. Por lo tanto, sus ventajas actuales no están aseguradas en el futuro sin intervención de gobiernos, empresas y autoridades educativas.

De hecho, el documento prevé que las personas de entre 15 y 29 años en la región enfrentan un riesgo de automatización de sus tareas que puede llegar a duplicar al de los trabajadores adultos con su mismo nivel educativo, lo que hace urgente la actualización de competencias técnicas, incluyendo la Inteligencia Artificial.

Ambos especialistas precisan que las empresas ya no solo deben participar como empleadores de egresados, sino también en el diseño de programas educativos, actualización de contenidos e identificación de habilidades futuras. Además, el avance acelerado de la tecnología exige también flexibilidad en la formación profesional.

“El futuro de la educación técnica va hacia modelos más flexibles, con microcredenciales, certificación de competencias y una relación mucho más estrecha con el empleo", señala Figueroa.

¿Qué es la educación técnica y por qué importa?

La educación técnica —o educación y formación técnico-profesional (EFTP)— es un modelo de enseñanza enfocado en desarrollar habilidades prácticas y conocimientos directamente aplicables al trabajo, con el objetivo de facilitar la inserción laboral y mejorar las trayectorias profesionales.