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Hasta 70% de los ciberdelitos en México son fraudes; el Mundial eleva la alerta

Phishing, sitios falsos y robo de identidad amenazan a los aficionados que buscan boletos y viajes para el Mundial 2026. Profeco, Meta y Amazon refuerzan acciones de prevención.
mar 02 junio 2026 05:33 PM
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El FBI advirtió sobre un aumento de sitios que suplantan la identidad de la FIFA y de esquemas de fraude que utilizan páginas casi idénticas a las oficiales para engañar a los aficionados y obtener información financiera. (Foto: Rodrigo Oropeza/Getty Images)

La Copa Mundial 2026 no solo atraerá millones de visitantes y una derrama económica multimillonaria, también podría convertirse en uno de los mayores catalizadores de fraudes digitales en México, un país donde entre 60% y 70% de los más de 90,000 reportes anuales de delitos cibernéticos están relacionados con estafas en línea, phishing y robo de identida, de acuerdo con Netscout.

La empresa de ciberseguridad advirtió que el ecosistema económico que rodea al torneo, como la venta de boletos, hospedaje, viajes, comercio electrónico y servicios digitales, genera condiciones ideales para que los ciberdelincuentes exploten la alta demanda y la urgencia de los aficionados por conseguir entradas o experiencias exclusivas.

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De acuerdo con datos de Grant Thornton, desde agosto de 2025 se han identificado más de 4,300 dominios falsos relacionados con la FIFA, muchos de ellos enfocados en la venta apócrifa de boletos, paquetes turísticos, transmisiones en streaming y promociones inexistentes.

Los delincuentes aprovechan principalmente correos electrónicos, anuncios patrocinados, mensajes de WhatsApp, SMS y publicaciones en redes sociales para dirigir a los usuarios a páginas que imitan sitios oficiales. Una vez ahí, solicitan datos personales, credenciales de acceso o información bancaria que posteriormente puede utilizarse para cometer robo de identidad o fraudes financieros.

Incluso organismos internacionales ya han emitido alertas sobre el fenómeno, en días recientes, el FBI advirtió sobre un aumento de sitios que suplantan la identidad de la FIFA y de esquemas de fraude que utilizan páginas casi idénticas a las oficiales para engañar a los aficionados y obtener información financiera.

La industria responde

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Amazon México, Meta y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunciaron el lanzamiento de la campaña "¡Que no te metan gol!", una iniciativa enfocada en prevenir estafas relacionadas con la compra de boletos, paquetes de viaje, hospedaje y mercancía vinculada con el Mundial.

La campaña estará vigente hasta el 19 de julio y difundirá recomendaciones a través de Facebook, Instagram y otras plataformas digitales para ayudar a los consumidores a identificar señales de fraude, evitar compras en sitios no oficiales y proteger sus datos financieros.

De acuerdo con estimaciones del gobierno mexicano, entre junio y julio se espera la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que incrementará significativamente la actividad comercial y digital relacionada con boletos, hospedaje, transporte y entretenimiento.

Entre las principales recomendaciones que promoverá la iniciativa se encuentran desconfiar de ofertas demasiado atractivas, evitar realizar depósitos o transferencias a personas desconocidas, activar alertas bancarias para detectar movimientos sospechosos y verificar la autenticidad de los sitios donde se realizan las compras.

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Durante la presentación de la campaña, Profeco recordó que la única vía segura para adquirir entradas es el portal oficial del organizador del torneo. Comprar boletos a través de intermediarios, redes sociales o páginas no autorizadas puede derivar en pérdidas económicas y en la imposibilidad de acceder a los partidos.

El organismo también hizo un llamado a quienes planean viajar para verificar que las agencias estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo, lo que brinda certeza sobre su operación legal y ofrece mecanismos de atención en caso de incumplimientos.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Redes sociales

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