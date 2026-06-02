Hasta 70% de los ciberdelitos en México son fraudes; el Mundial eleva la alerta

De acuerdo con datos de Grant Thornton, desde agosto de 2025 se han identificado más de 4,300 dominios falsos relacionados con la FIFA, muchos de ellos enfocados en la venta apócrifa de boletos, paquetes turísticos, transmisiones en streaming y promociones inexistentes.

Los delincuentes aprovechan principalmente correos electrónicos, anuncios patrocinados, mensajes de WhatsApp, SMS y publicaciones en redes sociales para dirigir a los usuarios a páginas que imitan sitios oficiales. Una vez ahí, solicitan datos personales, credenciales de acceso o información bancaria que posteriormente puede utilizarse para cometer robo de identidad o fraudes financieros.

Incluso organismos internacionales ya han emitido alertas sobre el fenómeno, en días recientes, el FBI advirtió sobre un aumento de sitios que suplantan la identidad de la FIFA y de esquemas de fraude que utilizan páginas casi idénticas a las oficiales para engañar a los aficionados y obtener información financiera.

La industria responde

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Amazon México, Meta y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunciaron el lanzamiento de la campaña "¡Que no te metan gol!", una iniciativa enfocada en prevenir estafas relacionadas con la compra de boletos, paquetes de viaje, hospedaje y mercancía vinculada con el Mundial.

La campaña estará vigente hasta el 19 de julio y difundirá recomendaciones a través de Facebook, Instagram y otras plataformas digitales para ayudar a los consumidores a identificar señales de fraude, evitar compras en sitios no oficiales y proteger sus datos financieros.

De acuerdo con estimaciones del gobierno mexicano, entre junio y julio se espera la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que incrementará significativamente la actividad comercial y digital relacionada con boletos, hospedaje, transporte y entretenimiento.

Entre las principales recomendaciones que promoverá la iniciativa se encuentran desconfiar de ofertas demasiado atractivas, evitar realizar depósitos o transferencias a personas desconocidas, activar alertas bancarias para detectar movimientos sospechosos y verificar la autenticidad de los sitios donde se realizan las compras.