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México mantiene el desempleo a raya, pero 24 millones trabajan en precariedad

La informalidad laboral repuntó a 54.8% y las condiciones críticas alcanzaron a casi 4 de cada 10 trabajadores, reflejando un deterioro en la calidad del empleo en México.
vie 24 abril 2026 12:51 PM
precariedad laboral mexico inegi 2026
La informalidad laboral alcanzó a 33 millones de personas en marzo, mientras que casi 4 de cada 10 trabajadores enfrentan condiciones críticas de ocupación en México. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

La calidad del empleo en México mostró un deterioro en marzo, pese a que el mercado laboral se mantiene con bajos niveles de desocupación. La proporción de trabajadores en condiciones críticas y en la informalidad aumentó, y la precariedad laboral ahora afecta a prácticamente 24 millones de personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de desocupación se mantuvo en niveles relativamente bajos, en 2.4%, pero este dato contrasta con el deterioro en otros indicadores más amplios del mercado laboral. Si bien la población ocupada creció a 60.2 millones de personas, con un aumento anual de 422,000 trabajadores, este avance no se tradujo en mejores condiciones laborales.

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Por el contrario, el incremento de la informalidad y de las condiciones críticas sugiere que buena parte del empleo generado es de baja calidad. La tasa de condiciones críticas de ocupación, que mide a quienes trabajan con ingresos insuficientes o jornadas inadecuadas, se ubicó en 39.6% de la población ocupada, un incremento frente al 38.4% registrado en el mismo mes de 2025 .

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El Inegi define a las condiciones críticas de ocupación como el porcentaje de la población ocupada que trabaja menos de 35 horas semanales por razones de mercado, más los que trabajan más de 35 horas con ingresos inferiores al salario mínimo, y quienes laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

En febrero, este indicador evidencia que casi 4 de cada 10 trabajadores enfrentan dichas situaciones laborales precarias; esto equivaldría a 24 millones de trabajadores, aproximadamente.

Incluso la subocupación, un indicador que apunta a las personas que necesitan trabajar más horas para alcanzar su ingreso, aumentó ligeramente a 6.7%, lo que refuerza el diagnóstico de un mercado laboral con debilidad estructural.

En paralelo, la informalidad laboral volvió a crecer. En marzo, alcanzó 54.8% de la población ocupada, por arriba del 54.3% del año previo, lo que implica que 33 millones de personas trabajan sin acceso pleno a seguridad social o en esquemas vulnerables .

Además, la ocupación en el sector informal, como los micronegocios no registrados, representó 29.4% del total, también con un ligero aumento anual. Esto confirma que una parte relevante del empleo generado sigue concentrándose en actividades de baja productividad, uno de los factores que explican el bajo crecimiento económico de México.

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