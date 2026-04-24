Confirmado: México está en estancamiento económico y estas son las actividades más afectadas

La actividad económica en México mostró un débil desempeño en febrero y sorprendió negativamente al ubicarse por debajo de las expectativas del mercado, en un contexto de desaceleración tras el tropiezo de inicio de año. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció apenas 0.1% mensual, luego de la contracción de 0.9% en enero, mientras que a tasa anual cayó 0.3%, lejos del crecimiento estimado de 0.7%.
El dato también quedó por debajo del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que anticipaba un avance de 0.5%, lo que confirma una pérdida de dinamismo en el arranque de 2026.