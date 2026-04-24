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Economía mexicana crece menos de lo esperado en febrero y confirma estancamiento

El IGAE avanzó apenas 0.1% mensual en febrero, por debajo de lo anticipado, y no logró compensar la caída de enero, en una señal de debilidad económica.
vie 24 abril 2026 08:28 AM
Confirmado: México está en estancamiento económico y estas son las actividades más afectadas
La actividad económica en México avanzó apenas 0.1% en febrero, tras la caída de 0.9% en enero, reflejando una recuperación débil e insuficiente. (Aicayn/Getty Images/iStockphoto)

La actividad económica en México mostró un débil desempeño en febrero y sorprendió negativamente al ubicarse por debajo de las expectativas del mercado, en un contexto de desaceleración tras el tropiezo de inicio de año. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció apenas 0.1% mensual, luego de la contracción de 0.9% en enero, mientras que a tasa anual cayó 0.3%, lejos del crecimiento estimado de 0.7%.

El dato también quedó por debajo del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que anticipaba un avance de 0.5%, lo que confirma una pérdida de dinamismo en el arranque de 2026.

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Por componentes, el desempeño fue mixto. Las actividades secundarias lograron un avance mensual de 0.4%, pero a tasa anual retrocedieron 1.3%, reflejando debilidad en las manufacturas, que cayeron 2.3% anual.

En contraste, los servicios mostraron una ligera caída mensual de 0.1%, mientras que las actividades primarias retrocedieron 0.3%.

Al interior del sector terciario, destacan caídas en segmentos relevantes como servicios de esparcimiento (-4.8% mensual), alojamiento y alimentos (-1.3%) y servicios de apoyo a negocios (-1.2%), lo que apunta a una moderación en el consumo y en la actividad empresarial.

En términos anuales, aunque las actividades primarias crecieron 2.3% y los servicios avanzaron marginalmente 0.2%, la contracción de la industria terminó por arrastrar al indicador general a terreno negativo.

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Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía PIB

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