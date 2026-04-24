Confirmado: México está en estancamiento económico y estas son las actividades más afectadas

Por componentes, el desempeño fue mixto. Las actividades secundarias lograron un avance mensual de 0.4%, pero a tasa anual retrocedieron 1.3%, reflejando debilidad en las manufacturas, que cayeron 2.3% anual.

En contraste, los servicios mostraron una ligera caída mensual de 0.1%, mientras que las actividades primarias retrocedieron 0.3%.

Al interior del sector terciario, destacan caídas en segmentos relevantes como servicios de esparcimiento (-4.8% mensual), alojamiento y alimentos (-1.3%) y servicios de apoyo a negocios (-1.2%), lo que apunta a una moderación en el consumo y en la actividad empresarial.

En términos anuales, aunque las actividades primarias crecieron 2.3% y los servicios avanzaron marginalmente 0.2%, la contracción de la industria terminó por arrastrar al indicador general a terreno negativo.

Este desempeño refuerza la señal de que la economía mexicana enfrenta un arranque de año débil y aumenta la probabilidad de que el primer trimestre registre un crecimiento cercano a cero o incluso una contracción, como ya anticipaban indicadores oportunos previos.