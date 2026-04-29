La Fed mantiene sin cambios su tasa, en medio de la lucha contra la inflación

Otros tres —Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan— respaldaron la pausa, pero no la declaración de la Fed que señala una inclinación hacia tasas de interés más bajas.

Esta fue la mayor cantidad de votos disidentes desde 1992, y la divergencia entre los funcionarios será observada de cerca. La Fed ha seguido una senda de recortes de tasas desde finales del año pasado.

Pero con el aumento de los costos de la energía y los trastornos en las cadenas de suministro provocados por la guerra , los analistas están observando si la inflación podría llevar a los responsables de la política monetaria a considerar, en cambio, la necesidad de un aumento de tasas.

La reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) probablemente haya sido la última presidida por Jerome Powell, un blanco frecuente de la ira del presidente Donald Trump.

La conferencia de prensa de Powell está programada para a las 14:30 locales. Además de su evaluación del impacto económico de la guerra, todas las miradas estarán puestas en sus planes de futuro.

El mandato de Powell como presidente de la Fed concluye el 15 de mayo, y una comisión del Senado ha votado a favor de avanzar la nominación del candidato de Trump para nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh.

Sin embargo, el periodo de Powell como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed se extiende hasta enero de 2028, por lo que podría seguir siendo un alto funcionario de la institución.